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Одну из самых известных спортивных легенд в истории Украины обвиняют в сотрудничестве с оккупантами

Кристофер Крутто
, репортер спортивного портала
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Сергей Бубка.
Сергей Бубка. Фото: Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA

В Украине разразился скандал, когда журналисты Bihus.info выяснили, что компания Mont Blanc, принадлежащая легенде украинского спорта Сергею Бубке и его брату Василию, также работает на оккупированных территориях Украины и ведет бизнес с оккупантами.

В результате депутат Жан Беленюк подал запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой расследовать это обвинение. В настоящее время СБУ подтвердила, что проводит расследование.

СБУ проводит первоначальные следственные действия в отношении компании Mont Blanc, ее владельцев и сотрудников. Они подозреваются в пособничестве агрессивному государству с целью нанесения ущерба Украине.

Однако пока неизвестно, последует ли за этим официальное обвинение.

Бубка - один из самых известных спортсменов в истории Украины. Он один раз становился олимпийским чемпионом и десять раз чемпионом мира по прыжкам с шестом. Он также долгое время удерживал мировой рекорд (6,14 м). Бубка также был президентом Олимпийского комитета Украины.

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