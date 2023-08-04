Одну из самых известных спортивных легенд в истории Украины обвиняют в сотрудничестве с оккупантами

В результате депутат Жан Беленюк подал запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой расследовать это обвинение. В настоящее время СБУ подтвердила, что проводит расследование.

СБУ проводит первоначальные следственные действия в отношении компании Mont Blanc, ее владельцев и сотрудников. Они подозреваются в пособничестве агрессивному государству с целью нанесения ущерба Украине.

Однако пока неизвестно, последует ли за этим официальное обвинение.