Одну из самых известных спортивных легенд в истории Украины обвиняют в сотрудничестве с оккупантами

В Украине разразился скандал, когда журналисты Bihus.info выяснили, что компания Mont Blanc, принадлежащая легенде украинского спорта Сергею Бубке и его брату Василию, также работает на оккупированных территориях Украины и ведет бизнес с оккупантами.
В результате депутат Жан Беленюк подал запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой расследовать это обвинение. В настоящее время СБУ подтвердила, что проводит расследование.
СБУ проводит первоначальные следственные действия в отношении компании Mont Blanc, ее владельцев и сотрудников. Они подозреваются в пособничестве агрессивному государству с целью нанесения ущерба Украине.
Однако пока неизвестно, последует ли за этим официальное обвинение.
Бубка - один из самых известных спортсменов в истории Украины. Он один раз становился олимпийским чемпионом и десять раз чемпионом мира по прыжкам с шестом. Он также долгое время удерживал мировой рекорд (6,14 м). Бубка также был президентом Олимпийского комитета Украины.