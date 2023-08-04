Серьезная ссора правительства с Аларом Карисом: просила ли Канцелярия президента республики денег для провозглашения законов?

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) также говорит, что в этом нет ничего странного. Конечно, из резерва и в экстренном порядке просят реже, но бывает и такое. Правда, при формировании бюджета Канцелярия президента уже получила дополнительные средства, но факт того, что сейчас (прошлый раз в мае) им снова приходится просить дополнительные деньги, конечно, настораживает. Но в итоге даже это сводится к обычному общению. Бывает, что кто-то из высших чиновников обращается с проблемой к министру финансов, или лично президент к премьер-министру. Это не означает, что эти проблемы всегда решаются, то есть что на просьбы о выделении денег дается положительный ответ. «Но это само по себе обычное общение», - говорит Вырклаев.