Maersk: объемы мировой торговли упадут сильнее, чем ожидалось

Судоходный гигант AP Moller-Maersk A/S, лидер мировой экономики, снизил прогноз для мировой контейнерной торговли. По мнению компании, слабый спрос продолжает сдерживать экономическую активность после нескольких лет потрясений, пишет dv.ee.
Глобальная контейнерная торговля, вероятно, сократится на 4% в этом году, а не на 2,5%, как предсказывала Maersk ранее. Существенных признаков того, что объемы восстановятся в этом году, нет, полагают в логистическом гиганте.
Maersk, как и остальная часть судоходной отрасли, сталкивается с жесткой просадкой после рекордной прибыли в 2021 и 2022 годах, достигнутой благодаря резкому повышению спроса на потребительские товары в сочетании с ограниченным числом доступных судов во время пандемии.