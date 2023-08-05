Обещают возвращение жары: как сохранить прохладу дома?

Постельное белье, поддерживающее нужную температуру

У дизайнера интерьера также есть советы для тех, кому трудно уснуть в жарком помещении. По его словам, самое главное в этом случае, чтобы постельное белье было изготовлено из натурального материала.

«Существует множество тканей, которые делают пребывание в постели более комфортным. Например, хлопок, вискоза и лиоцелл отводят влагу от тела и помогают поддерживать ровную температуру. Льняной пододеяльник пропускает воздух и хорошо проводит тепло, сохраняя тепло зимой и прохладу летом», - говорит дизайнер.

Постельное белье из натурального хлопка и льна создает охлаждающий эффект. Фото: Ikea

Он отмечает, что есть и специальные решения, помогающие телу регулировать свою температуру ночью: например, в этом помогают наматрасники и наволочки для подушек. «Некоторые наматрасники сделаны из материала, регулирующего температуру, который создает ощущение прохлады, поэтому вы чувствуете себя более комфортно, даже когда жарко. Одна сторона некоторых эргономичных подушек обладает охлаждающим эффектом», — добавил Кастро.

Креативные способы охлаждения

Наверное, у каждого из нас есть свои хитрости, помогающие пережить жаркие дни. Дизайнер интерьеров IKEA также дает несколько рекомендаций по этому поводу.

«Дома легко избежать обезвоживания и охладиться. Наполните стакан кубиками льда, свежевыжатым лимонным соком, ягодами и несколькими измельченными листиками мяты и наслаждайтесь освежающим напитком. Или возьмите пульверизатор, наполните его холодной водой и добавьте кусочки огурца. Распылите воду на лицо и другие части тела, а если снова станет жарко, повторите это», — посоветовал Кастро.

Кубики льда можно использовать разными способами. Фото: Ikea