Колонка Postimees ⟩ Надо основательно изучить происходящее с ценами на топливо

На автозаправочной станции Volaroil в испанском городе Осуна наконец-то произошло серьезное повышение цен. Дизельное топливо теперь стоит 1,34 вместо 1,28 евро. Разница в ценах на разных испанских АЗС может быть очень большой, и цены не поднимаются в тот же час, что и цена барреля нефти на мировом рынке. И это неудивительно, ведь нефть не телепортируется на АЗС, а должна быть переработана и затем транспортирована. Все это требует времени, пишет Postimees.
В Эстонии случается так, что цена топлива на АЗС стремительно взлетает следом за ростом цен на мировом рынке, а падение цен на мировом рынке доходит до нас с непонятной задержкой. Неизбежно возникает шутка, что из Таллинна в Тарту ехать дольше, чем из Тарту в Таллинн. Здравый смысл говорит нам, что это не так, это вопрос желания.
Даже у Департамента конкуренции возникли сомнения, особенно в связи с тем, что на всех автозаправках Эстонии цены очень похожи. Генеральный директор антимонопольного ведомства Эвелин Пярн-Леэ в июльском интервью Postimees заявила, что подобную политику «одна цена по всей стране» в Европе она видела только в Албании. Албания еще не является членом Европейского союза, и только в марте 1997 года, после переизбрания Сали Бериши президентом, в стране начались беспорядки, ломались двери, по улицам ездили танки, а машин тогда было мало.
Почему наши АЗС ведут такую же ценовую политику, как и имеющая криминальное прошлое Албания? Генеральный директор Департамента конкуренции пообещал, что это дело будет расследовано, и результаты мы узнаем примерно через год. Кроме того, она заявила, что у ведомства слишком мало полномочий для проведения расследований.
Postimees не является сторонником расширения полномочий государственных органов как наилучшего способа решения проблем, поскольку жизнь показала, что ни к чему хорошему это не приводит – к сожалению, и в маленькой Эстонии. Однако в данном случае законодатель мог бы наделить антимонопольный орган разовыми конкретными целевыми полномочиями – если дело действительно в этом – для окончательного определения того, является ли ценовая политика на эстонских АЗС случайностью, ценовой имитацией конкретного лидера рынка или картелем. И нет никаких оправданий тому, что результата необходимо ждать целый год.
Мы не говорим о роли налогов в цене топлива – это тема, достойная отдельного рассмотрения. Во-первых, мы поговорим о том, почему рост мировых цен на топливо быстро отражается на АЗС, а падение цен – медленно. Во-вторых, мы говорим о том, почему этот эффект одинаков на всех эстонских АЗС.
Если это не картель, то это странно, поскольку весь остальной европейский топливный рынок, похоже, работает по другим правилам. Как расследовать эту аномалию? Возможно, Департамент конкуренции хотел бы получить более широкие полномочия для слежки и прослушивания, что недопустимо, но начать можно хотя бы с анализа больших данных, а для того чтобы задать вопросы заинтересованным лицам, можно использовать модель, основанную на долгосрочных тенденциях изменения цен на топливо.