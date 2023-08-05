Колонка Postimees ⟩ Надо основательно изучить происходящее с ценами на топливо

В Эстонии случается так, что цена топлива на АЗС стремительно взлетает следом за ростом цен на мировом рынке, а падение цен на мировом рынке доходит до нас с непонятной задержкой. Неизбежно возникает шутка, что из Таллинна в Тарту ехать дольше, чем из Тарту в Таллинн. Здравый смысл говорит нам, что это не так, это вопрос желания.

Даже у Департамента конкуренции возникли сомнения, особенно в связи с тем, что на всех автозаправках Эстонии цены очень похожи. Генеральный директор антимонопольного ведомства Эвелин Пярн-Леэ в июльском интервью Postimees заявила, что подобную политику «одна цена по всей стране» в Европе она видела только в Албании. Албания еще не является членом Европейского союза, и только в марте 1997 года, после переизбрания Сали Бериши президентом, в стране начались беспорядки, ломались двери, по улицам ездили танки, а машин тогда было мало.

Почему наши АЗС ведут такую же ценовую политику, как и имеющая криминальное прошлое Албания? Генеральный директор Департамента конкуренции пообещал, что это дело будет расследовано, и результаты мы узнаем примерно через год. Кроме того, она заявила, что у ведомства слишком мало полномочий для проведения расследований.