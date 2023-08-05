Урмас Рейнсалу о скандале с президентом: почему история появилась в СМИ сразу после критики Карисом автоналога?

«По сути, было сказано, что представитель президента вымогал для президентского бюджета дополнительные деньги за провозглашение законов, которые были протолкнуты через парламент весной. Затем это вымогательство было якобы отвергнуто, и деньги не были выделены».

«Премьер-министр утверждает, что знала об этом, с министром финансов беседовали, а еще один анонимный министр является источником. Если мы хотим быть серьезным государством, такие серьезные обвинения должны быть однозначно разъяснены», - написал Рейнсалу.

У политика возникли вопросы о том, имела ли место эта история, почему она была замолчана и почему она появилась в СМИ на следующий день после критики автоналога президентом.