Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу заявил в Facebook, что вчера представителями правительства были выдвинуты очень серьезные обвинения, в связи с чем необходимо инициировать парламентский контроль.
Урмас Рейнсалу о скандале с президентом: почему история появилась в СМИ сразу после критики Карисом автоналога?
«По сути, было сказано, что представитель президента вымогал для президентского бюджета дополнительные деньги за провозглашение законов, которые были протолкнуты через парламент весной. Затем это вымогательство было якобы отвергнуто, и деньги не были выделены».
«Премьер-министр утверждает, что знала об этом, с министром финансов беседовали, а еще один анонимный министр является источником. Если мы хотим быть серьезным государством, такие серьезные обвинения должны быть однозначно разъяснены», - написал Рейнсалу.
У политика возникли вопросы о том, имела ли место эта история, почему она была замолчана и почему она появилась в СМИ на следующий день после критики автоналога президентом.
«Может шантажа и не было и эти обвинения были вброшены по другим мотивам? Но на каком основании? Чтобы исключить из дискуссии президента?» - сказал Рейнсалу и добавил, что считает необходимым незамедлительно инициировать парламентский контроль.