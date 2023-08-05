Reuters: треть бюджета России расходуется на войну

Изначально в бюджет на оборону были заложены 4,98 триллиона рублей, отмечает Reuters. Таким образом Россия за первые полгода 2023 года уже потратила на войну на 600 миллиардов больше, чем планировала изначально за весь год или около 20 процентов от всех запланированных расходов на 2023 год.