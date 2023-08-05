В Эстонии резко упал объем розничных продаж

Объем розничных продаж в июне по сравнению с шестым месяцем 2022 года снизился в 16 странах ЕС, по которым доступны данные, но самое резкое снижение зафиксировано в Словении (-15,7 процента), а в Венгрии (-8,3 процента). В Литве оборот розничной торговли в июне был на 0,7 процента ниже, чем год назад.

При этом самый быстрый рост оборота в розничной торговле наблюдался в Люксембурге (+16,3 процента), Испании (+7,5 процента) и на Кипре (+6,5 процента).

В странах ЕС, по которым имеются данные, в годовом исчислении оборот розничной торговли в июне снизился на 1,6 процента, а в странах еврозоны - на 1,4 процента.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем объем розничных продаж в июне снизился на 0,2 процента в ЕС и на 0,3 процента в еврозоне.

Самое значительное снижение в месячном выражении было в Словении (-2,6%), Румынии (-1,9 процента) и Португалии (-1,6 процента), а самый быстрый рост зафиксирован в Люксембурге (+2,6 процента), Нидерландах (+1,5 процента) и в Бельгии (+1,2 процента). В Латвии в этот период оборот розничной торговли снизился на 1 процента, в Литве - на 0,3 процента, а в Эстонии - на 1,1 процента.