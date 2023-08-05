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Эксперт: будущее экономики Эстонии выглядит довольно мрачно

rus.postimees.ee
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Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB Фото: Jake Farra

По мнению аналитика SEB Михкеля Нестора, в нынешнем году экономика Эстонии переживает очередной спад. Судя по всему, экономическая ситуация в стране не улучшится и в 2024 году, пишет dv.ee.

Самая большая и, как опасаются, долгосрочная проблема Эстонии – слабые перспективы экспорта и промышленности, указывает Нестор.

Несмотря на это, в нынешнем году нас ожидает общее снижение объемов инвестиций, и в 2024 году, вероятно, ситуация существенно не изменится, считает эксперт.

«Подводя итог, следует признать, что, несмотря на кажущееся спокойствие, будущее экономики Эстонии выглядит довольно мрачно», – отметил Нестор.

Читайте подробнее на dv.ee.

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