Учебный год приближается ⟩ Во сколько студенту обойдется проживание в столичном общежитии?

На прошлой неделе Таллиннский университет начал прием заявлений, а с 8 августа начнется прассылка предложений на новый период проживания.

По словам главы общежитий Таллиннского университета Тоомаса Хенка, опыт предыдущих лет показал, что никто не остался за дверью и для каждого найдется свое место.

Таллиннский университет предлагает проживание в трех разных зданиях: Кару, 17, Вястрику, 8 и Ряэгу, 49а.

ОБщажитеи на улице Кару является самым дорогим: за место в большой двухместной комнате студентам приходится платить по 100 евро в месяц. Отдельная комната с ремонтом стоит в два раза дороже – 225 евро. Общежитие на Ряэгу немного дешевле – 80 евро в месяц, а выгоднее всего жить на улице Вястрику, где самое дешевое место стоит 52 евро.

В общежитии ТТУ самое дешевое место в двухкомнатной комнате обойдется в 132 евро (Сийдисаба, 7). Дороже всего жить в так называемом семейном общежитии на Акадеэмиа-теэ, 5а, где аренда однокомнатной квартиры обойдется в 368 евро. Правда, очередь в это общежитие составляет 5-9 месяцев.