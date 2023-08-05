Нарвские центристы: новым председателем партии должен стать Танель Кийк

«У Танеля Кийка есть опыт работы руководителя бюро премьер-министра, министра социальных дел, министра здоровья и труда, вице-мэра Таллинна, руководителя фракции центристов в Рийгикогу, – все это подтверждает его готовность и способность стать новым председателем партии», – говорится в заявлении нарвских центристов.

Председатель Нарвского округа Тармо Таммисте отметил, что по мнению членов округа, кто бы из двух кандидатов ни стал председателем партии после внеочередного съезда, Центристская партия должна двигаться вперед сплоченно. «Несмотря на некоторые разногласия, нам нужно найти общий язык», – сказал Таммисте.

«Для Нарвы очень важно, чтобы Центристская партия вновь стала партией, представленной в правительстве. Только в этом случае Нарва сможет рассчитывать на государственную поддержку, от которой зависят развитие города и благополучие его жителей», – подчеркнул Андрус Тамм, заместитель председателя Нарвского округа Центристской партии.