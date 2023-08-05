Интернет в Эстонии становится все более недоступным

В 2022 году 2,2 процента населения Эстонии не могли позволить себе подключение к Интернету, в Европейском союзе (ЕС) этот показатель был немного выше - 2,4 процента.
По данным Евростата, процент людей, живущих в условиях риска бедности, которые не могут позволить себе подключение к Интернету, в Эстонии в прошлом году составил 7,2 процента, что также немного ниже, чем в среднем по ЕС (7,6 процента).
По сравнению с 2021 годом показатель улучшился на 0,3 процентных пункта для всего населения ЕС и на 0,8 процентных пункта для людей, живущих с риском бедности.
Однако в Эстонии подключение к Интернету с годами становилось все более недоступным: в 2021 году 1,6 процента всего населения и 5,8 процента людей, живущих на грани бедности, не могли позволить себе Интернет.
В прошлом году 9,1 процента населения Румынии не могли позволить себе интернет-соединение, за ними следовали Болгария с 8,1 процентами и Венгрия с 4,5 процентами. Наименьший показатель был в Финляндии - 0,3 процента и в Люксембурге - 0,4 процента.