Интернет в Эстонии становится все более недоступным

По данным Евростата, процент людей, живущих в условиях риска бедности, которые не могут позволить себе подключение к Интернету, в Эстонии в прошлом году составил 7,2 процента, что также немного ниже, чем в среднем по ЕС (7,6 процента).

По сравнению с 2021 годом показатель улучшился на 0,3 процентных пункта для всего населения ЕС и на 0,8 процентных пункта для людей, живущих с риском бедности.

Однако в Эстонии подключение к Интернету с годами становилось все более недоступным: в 2021 году 1,6 процента всего населения и 5,8 процента людей, живущих на грани бедности, не могли позволить себе Интернет.