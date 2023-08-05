Фото и видео ⟩ В Германии после бури землю покрывает 30-сантиметровый слой града

В результате локальной бури в центре города Ройтлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юге Германии улицы покрылись 30-сантиметровым слоем града. Проезжую часть и тротуары пришлось чистить снеговыми лопатами. Листья деревьев и град в течение нескольких минут забили ливневую канализацию, поэтому местами затопило гаражи, подвали и жилые дома. Люди, к счастью, не пострадали.

Около 250 профессиональных пожарных и все добровольные бригады пожарных получили вызовы примерно в 100 мест, где местные жители не смогли собственными усилиями устранить последствия природной стихии. Уровень воды в Эхазе за пять минут поднялся на 1,50 метра, и река на короткое время вышла из берегов в районе Бетцингена.

Наводнения в Австрии и Словении

Сильные ливни и наводнения обрушились и на Австрию, где в одном регионе были эвакуированы жители из 70 домов, а в другом отдельные места оказались отрезанными от окружающей местности. В окрестностях Клагенфурта возникла опасность прорыва дамбы.