Мать двоих детей умерла от отравления водой

35-летняя Эшли Саммерс была на озере Фримен со своим мужем и двумя маленькими дочерьми в выходные, посвященные Четвертому июля. Женщина пожаловалась на обезвоживание и головокружение из-за жаркой погоды, поэтому решила выпить воды.

«Кто-то сказал, что она выпила четыре бутылки воды за 20 минут, - сообщил брат Эшли. - Средняя бутылка с водой составляет около 0,5 литра, поэтому Эшли выпила почти два литра воды за 20 минут. Это количество, которое один человек может употребить в течение дня».

Выпив несколько бутылок воды за короткий промежуток времени, она отправилась домой, где потеряла сознание в своём гараже. Её семья срочно доставила её в больницу.

«Моя сестра Холли позвонила мне, она была в истерике. Она сказала, что Эшли находится в больнице с отеком мозга, врачи не знают, что его вызвало, и не знают, что делать, чтобы ей стало лучше», - сказал Миллер.

Эшли так и не пришла в сознание, и врачи сообщили ее семье, что она умерла от отравления водой.

«Для нас всех был шок, когда впервые заговорили об отравлении водой. Что это значит?" - вспоминал Миллер.

Водная интоксикация возникает, когда потребляется слишком много воды за короткий период времени или когда почки удерживают воду из-за заболевания.

Употребление слишком большого количества воды может вызвать серьезную водную интоксикацию, поскольку она снижает уровень натрия в крови и, в свою очередь, вызывает отек клеток.

Симптомы водного отравления включают общее недомогание, мышечные судороги, болезненность, тошноту и головные боли.