Журналист: государственный бюджет Эстонии намеренно сделан запутанным, чтобы никто не понял, куда идут деньги

«Мне кажется, что год от года высокомерие министров по отношению к другим конституционным институтам становится все глубже. Например, глава Государственного контроля неоднократно критиковал государственный бюджет, основанный на деятельности, который не дает никакого представления о том, как расходуются деньги», - сказал Фьюк.

Страндберг выразил уверенность в том, что госбюджет намеренно ведется таким образом, чтобы многие решения и их подоплека не всплывали так быстро. «Все это для того, чтобы успеть сделать платежи. Сегодня нет такой технологической проблемы, чтобы нельзя было создать сайт, где каждый платеж освещался бы, либо решением, либо колонкой закона, и где каждый мог бы с этим ознакомиться. А то, что этого не произошло, - не случайность. Есть желание сделать так, чтобы не было возможности узнать, что происходит. Нет никаких содержательных, информационных или математических проблем в том, чтобы сделать государственный бюджет понятным», - утверждает Страндберг.

В эфире говорилось также о поиске руководителя объединенного предприятия, которое было создано в результате слияния Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) и Kredex. «Поиск нового председателя правления ведется с весны. Не было найдено ни одного подходящего человека. И вот, сюрприз-сюрприз, председатель правления Kredex уходит в отставку. И все говорят, и он сам не исключает, что, разработав условия конкурса, он сам будет претендовать на тот же пост. Мой вопрос к министру Рийсало, который отвечает за эту сферу, - почему допускается эта игра Путин-Медведев, когда один президент, другой премьер-министр, а потом наоборот», - спросил Страндберг.

Рууссаар ответил, что, по его мнению, все было законно.