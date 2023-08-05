Солнце, песок и жаркие разборки: жители курортных городов сражаются за свои пляжи

В гонке за лучшее место на пляже стратегия заключалась в том, чтобы занять позицию с зонтиками и шезлонгами уже с раннего утра. Жители Родоса и Пароса начали осуществлять меры против незаконной «оккупации», взяв дело в свои руки в отсутствие помощи со стороны местных властей.
В июне жители Родоса начали кампанию, целью которой было привлечение внимания общественности к нарушениям закона на местных пляжах. Они также провели официальную пресс-конференцию и объявила кампанию по повышению осведомленности.
Жители Пароса пошли еще дальше. Для наглядности они сфотографировали пляжи, покрытые зонтиками, и сравнили их с предыдущим годом, чтобы задокументировать незаконную «оккупацию» пляжей.
«В прошлое воскресенье мы побывали на пляжах Марчелло и Криос. Нас было 400 человек всех возрастов. Мы раздавали купальщикам листовки, информировали их о незаконности пляжных баров, о том, что они не платят государству ни единого евро, - сказал член движения Дамианос Гавалас. - Сейчас мы требуем созвать внеочередное заседание городского правительства и хотим провести акцию протеста уже там».
16 июля жительница Наксоса создала группу в Facebook под названием «Спасите пляжи Наксоса». За несколько дней к группе присоединилось более 3500 человек. Затем было написано публичное обращение в прокуратуру и органы местного самоуправления, которое подписали 1500 человек.
В испанских курортных городах развелось много людей, которые уже с ранних утренних часов отправляются на пляж, чтобы оставить свои вещи и занять лучшее место для отдыха. После этого они возвращаются домой, чтобы прийти на пляж позже.
Член Совета по пляжам и окружающей среде Бенидорма Моника Гомес сказала, что это нормально - хотеть занять хорошее место на пляже. Но вызывает проблемы именно то, что люди оставляют свои вещи без присмотра.
«Бывают случаи, когда люди раскладывают свои зонтики и шезлонги в шесть часов утра, а затем отправляются на прогулку по пляжу до того, как солнце не станет слишком сильным, - сказала Гомес. - Но есть также люди, которые рано утром раскладывают свои вещи, а затем идут домой, что не разрешено».
Чиновник пояснил, что местная полиция имеет право конфисковать оставленные без присмотра вещи. Кроме того, удерживание пустого места создает ненужную напряженность между посетителями пляжа.
«Если выяснится, что кто-то бросил зонтик или шезлонг, полиция может их конфисковать. В основном, вещи оставляют на пляже или рядом с вышкой спасателей, - сказала Гомес. - Это означает, что если человек придет за ними, ему могут сказать, что он не должен так поступать, и призвать к порядку».
«Однако, если люди не изменят своего поведения и тем самым будут вызывать конфликты между посетителями пляжа, полиция может наказать их за повторение запрещенной деятельности», - добавила она.