Солнце, песок и жаркие разборки: жители курортных городов сражаются за свои пляжи

В июне жители Родоса начали кампанию, целью которой было привлечение внимания общественности к нарушениям закона на местных пляжах. Они также провели официальную пресс-конференцию и объявила кампанию по повышению осведомленности.

Жители Пароса пошли еще дальше. Для наглядности они сфотографировали пляжи, покрытые зонтиками, и сравнили их с предыдущим годом, чтобы задокументировать незаконную «оккупацию» пляжей.

«В прошлое воскресенье мы побывали на пляжах Марчелло и Криос. Нас было 400 человек всех возрастов. Мы раздавали купальщикам листовки, информировали их о незаконности пляжных баров, о том, что они не платят государству ни единого евро, - сказал член движения Дамианос Гавалас. - Сейчас мы требуем созвать внеочередное заседание городского правительства и хотим провести акцию протеста уже там».

16 июля жительница Наксоса создала группу в Facebook под названием «Спасите пляжи Наксоса». За несколько дней к группе присоединилось более 3500 человек. Затем было написано публичное обращение в прокуратуру и органы местного самоуправления, которое подписали 1500 человек.

В испанских курортных городах развелось много людей, которые уже с ранних утренних часов отправляются на пляж, чтобы оставить свои вещи и занять лучшее место для отдыха. После этого они возвращаются домой, чтобы прийти на пляж позже.