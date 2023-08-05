В Ласнамяэ пройдет концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонии

Через две недели в субботу в культурном центре Линдакиви в Ласнамяэ состоится концерт в честь Дня восстановления независимости, на котором выступит эстонский солист Оливер Куусик и аккомпанировать ему на фортепиано будет клавишник-виртуоз Маргус Каппель.
«В последнее время в связи с тем, что происходит в мире, отношение людей ко многим вопросам изменилось, - сказала старейшина Ласнамяэского района Юлианна Юрченко. - С особой остротой в повестке дня встали вопросы свободы и самоопределения стран. Если до сих пор для многих представителей моего поколения свобода была чем-то само собой разумеющимся, то сегодня, наверное, все понимают, что, к сожалению, это не так. На этом фоне такие важные дни, как 20 августа, становятся еще более значимыми для людей».
Юрченко добавила, что в первоначальной программе мероприятий на 19 августа была заявлена другая исполнительница, но по некоторым причинам команда организаторов была вынуждена внести изменения в программу.
Бесплатный концерт начинается в 18:00 и длится около часа. Поскольку концерт проходит в помещении, количество мест ограничено.