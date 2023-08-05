В Ласнамяэ пройдет концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонии

«В последнее время в связи с тем, что происходит в мире, отношение людей ко многим вопросам изменилось, - сказала старейшина Ласнамяэского района Юлианна Юрченко. - С особой остротой в повестке дня встали вопросы свободы и самоопределения стран. Если до сих пор для многих представителей моего поколения свобода была чем-то само собой разумеющимся, то сегодня, наверное, все понимают, что, к сожалению, это не так. На этом фоне такие важные дни, как 20 августа, становятся еще более значимыми для людей».