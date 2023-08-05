Эстонские игры: уникальное спортивное событие на восточном побережье США

Эстонские игры, которые проходят в 69-й раз, начались в пятницу соревнованиями по гольфу, в первый день трехдневного мероприятия до вечера работал бар Eesti Maja, где можно было и потанцевать.

Суббота начинается с плавания и бега и продолжается легкой атлетикой, теннисом и волейболом на стадионе средней школы Джексона Либерти, расположенной через дорогу от Eesti Maja в Лейквуде. Предстоит также шахматный турнир.

Воскресенье станет семейным днем Эстонских игр, участники переместятся на пляж Дженкинсон в двадцати километрах от Лейквуда.