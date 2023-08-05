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Эстонские игры: уникальное спортивное событие на восточном побережье США

BNS
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Бег.
Бег. Фото: Shutterstock

На восточном побережье США в Лейквуде,штат Нью-Джерси в субботу продолжаются Эстонские игры, организованные Эстонским спортивным союзом.

Эстонские игры, которые проходят в 69-й раз, начались в пятницу соревнованиями по гольфу, в первый день трехдневного мероприятия до вечера работал бар Eesti Maja, где можно было и потанцевать.

Суббота начинается с плавания и бега и продолжается легкой атлетикой, теннисом и волейболом на стадионе средней школы Джексона Либерти, расположенной через дорогу от Eesti Maja в Лейквуде. Предстоит также шахматный турнир.

Воскресенье станет семейным днем Эстонских игр, участники переместятся на пляж Дженкинсон в двадцати километрах от Лейквуда.

Эстонский спортивный союз ежегодно организует трехдневные Эстонские игры в США в маленьком городке Джексон с населением 50 000 человек на восточном побережье штата Нью-Джерси, в ста километрах к югу от Нью-Йорка.

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