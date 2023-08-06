Получилось так, что за почти два года существования на столичном ресторанном рынке заведения Päris я была там только один раз – на открытии. А потом то и дело читала хорошие отзывы, в объективности которых не было причин усомниться: совладелец ресторана и его бренд-шеф Владислав Дьячук – повар не просто именитый, но и талантливый. И вот наконец столик забронирован, меню заранее изучено, и мы с приятелем заходим в ресторан, предвкушая прекрасный вечер. Но что-то пошло не так…