Власти России пытаются засекретить персональные данные чиновников, судей и силовиков

«Действующий закон «О персональных данных» - как дырявая крыша в общежитии, через неё на всех льет дождь, а чинить её уже 15 лет не получается, - описывает ситуацию адвокат Селезнев. - Поправки похожи на идею выбрать нескольких человек и секретно починить крышу над их комнатами, а когда они будут сухие выходить из комнат, надевать на них маски, чтобы никто не узнал, кто они и что происходит у них в комнатах. Но поскольку материал для крыши и мастера, которые будут ставить заплаты над отдельными комнатами, одни и те же, крыша над ними тоже протечет». Так что, утечка из реестра спецданных - всего лишь вопрос времени, считает эксперт.