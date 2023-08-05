Полиция просит помощи в установлении местонахождения 76-летнего Ивана

Сегодня в 13:25 друзья и родственники Ивана сообщили, что мужчина ушел в лес недалеко от кемпинга Пярнярви в районе Куусалу. В какой-то момент мужчина обнаружил, что потерялся, и сообщил об этом своим друзьям.

Информация также попала в полицию через родственников, которые начали поиски мужчины. С пропавшим мужчиной ненадолго удалось установить связь по телефону, но затем у него разрядился аккумулятор и узнать от самого мужчины, где он движется и что видит, уже невозможно.

Иван ростом 165 см и носит очки. Он говорит на эстонском и русском языках.