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Полиция просит помощи в установлении местонахождения 76-летнего Ивана

rus.postimees.ee
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Иван.
Иван. Фото: PPA

Полиция разыскивает 76-летнего Ивана, который около полудня пошел в лес в волости Куусалу, но заблудился. Полиция просит всех, кто находится в этом районе или увидит мужчину. голосующего у дороги, подойти к нему, а затем сообщить об этом в Центр тревоги.

Сегодня в 13:25 друзья и родственники Ивана сообщили, что мужчина ушел в лес недалеко от кемпинга Пярнярви в районе Куусалу. В какой-то момент мужчина обнаружил, что потерялся, и сообщил об этом своим друзьям.

Информация также попала в полицию через родственников, которые начали поиски мужчины. С пропавшим мужчиной ненадолго удалось установить связь по телефону, но затем у него разрядился аккумулятор и узнать от самого мужчины, где он движется и что видит, уже невозможно.

Иван ростом 165 см и носит очки. Он говорит на эстонском и русском языках.

Полиция просит всех, кто находится в этот район, вызвать помощь по номеру 112, если обнаружат мужчину.

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