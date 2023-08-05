Заблудившийся в лесу 76-летний Иван сам вышел к искавшем его полицейским

Вчера полиция разыскивала 76-летнего Ивана, который около полудня пошел в лес в волости Куусалу, но заблудился.
Вчера в 13:25 друзья и родственники Ивана сообщили, что он ушел в лес недалеко от кемпинга Пярнярве в районе Куусалу. В какой-то момент Иван обнаружил, что потерялся, и сообщил об этом своим друзьям.
Информация также попала в полицию через родственников, которые начали его поиски. С пропавшим Иваном ненадолго удалось установить связь по телефону, но затем у него разрядился аккумулятор и узнать от него самого, где он движется и что видит, стало невозможно.
Во время лесных поисков сотрудники полиции включали сирены патрульных машин, кричали и прочесывали местность. Иван в конце концов нашел выход из леса. Он добрался до сотрудников полиции, которые на всякий случай вызвали медиков для проверки его здоровья. После медицинского обследования Иван будет передан родственникам.