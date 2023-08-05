Эстонская команда начала Чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 16 лет с двух побед

Вчера эстонские мальчики играли с англичанами. Первая четверть была выиграна 24:11, к перерыву эстонцы вели 48:32. Во втором тайме разница стала еще больше, и в конце игры счет был 86:55 в пользу эстонцев.

Лучшими игроками от Эстонии стали Каур-Кеннерт Томанн и Андрес Кивимяги, которые набрали 17 и 14 очков соответственно. Кроме того, Томанн сделал восемь подборов. Мартен Аллес, Оливер Кулламяэ и Кристо Раннасте набрали по девять очков, Кулламяэ также отдал восемь передач и сделал пять подборов, Раннасте сделал шесть подборов. По восемь очков добавили Расмус Олоп и Ясон Бинис.

Сегодня эстонцы играли со своими сверстниками из Венгрии и выиграли со счетом 69:67. Лучшим игроком от Эстонии стал Оливер Кулламяэ, набравший 18 очков, восемь подборов, пять передач и четыре перехвата.