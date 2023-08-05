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Сету избрали нового духовного лидера

Postimees
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Анжелика Гомозова из Сетомаа сообщила, что на День Королевства приедут даже ее родные из Австралии, Германии и Франции.
Анжелика Гомозова из Сетомаа сообщила, что на День Королевства приедут даже ее родные из Австралии, Германии и Франции. Фото: Arvo Meeks

В субботу, 5 августа, в деревне Рысна в Сетомаа прошел 30-й День Королевства Сету.

С 1994 года в День Королевства установилась традиция звучания сетуского гимна, при котором сетуская армия проводит торжественный парад. В этот период также осуществляется выплата сетуских денег и проводится выбор королевских мастеров в различных областях, таких как лучшая тара, пиво, вино, хлеб и пироги, а также мастера рукоделия, музыканты, танцоры и певцы.

Как и в любом настоящем королевстве, у сету есть свой король. Это Пеко, который покоится в песчаных пещерах Печерского монастыря.

Изюминкой дня стал выбор заместителя короля Пеко на земле. Это делается самым демократичным из известных способов - люди выстраиваются в очередь перед выбранным ими кандидатом. Выбранный человек становится духовным лидером и защитником сету.

В 16:15 Анжелика Гомозова, бывший лидер, выступила с речью. В этом году кандидатами на титул “короля” были Эвелин Лейма и Эвар Рийтсаар, который ранее уже избирался. Лейма стала новым лидером.

После выбора лидера определяются и королевские мастера. День заканчивается сетуским военным парадом, королевским банкетом и праздником.

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