Сету избрали нового духовного лидера

С 1994 года в День Королевства установилась традиция звучания сетуского гимна, при котором сетуская армия проводит торжественный парад. В этот период также осуществляется выплата сетуских денег и проводится выбор королевских мастеров в различных областях, таких как лучшая тара, пиво, вино, хлеб и пироги, а также мастера рукоделия, музыканты, танцоры и певцы.

Как и в любом настоящем королевстве, у сету есть свой король. Это Пеко, который покоится в песчаных пещерах Печерского монастыря.

Изюминкой дня стал выбор заместителя короля Пеко на земле. Это делается самым демократичным из известных способов - люди выстраиваются в очередь перед выбранным ими кандидатом. Выбранный человек становится духовным лидером и защитником сету.

В 16:15 Анжелика Гомозова, бывший лидер, выступила с речью. В этом году кандидатами на титул “короля” были Эвелин Лейма и Эвар Рийтсаар, который ранее уже избирался. Лейма стала новым лидером.