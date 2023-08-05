Ее орбитальный модуль по-прежнему вращается вокруг Луны и изучает ее, однако посадочный модуль из-за сбоя, произошедшего в последнюю минуту в системе торможения, совершил жесткую посадку и вышел из строя.

Однако на ошибках учатся, и специалисты ISRO проанализировали все данные последней аварии, после чего смоделировали на компьютере целую серию посадок, чтобы избежать ошибок при реальном прилунении.

Если на этот раз все пройдет гладко, «Чандраян-3» весом почти 4 тонны и стоимостью 75 миллионов долларов завершит то, что не удалось его предшественнику.

Графика Фото: BBC

Как пройдет посадка

Посадочный модуль под названием «Викрам» (он был назван так в честь основателя ISRO) весит около полутора тонн и несет на борту маленький (он весит лишь 26 кг) лунный ровер «Прагьян», что на санскрите означает «мудрость».

Графика Фото: BBC

Если все пойдет по плану, то «Викрам» выпустит шестиколесный ровер, оснащенный измерительными приборами, который займется исследованием грунта и кратеров, атмосферы у поверхности спутника, а также следов тектонической активности, и будет отправлять на Землю собранные данные и фотографии Луны.

Область южного полюса Луны, по большей части остающаяся в тени, изучена куда меньше, чем северный полюс.