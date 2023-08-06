Тяжелое ДТП в Харьюмаа: BMW въехал в припаркованный Volvo, двое человек доставлены в больницу

Вчера в 17:18 в деревне Тянассилма в Харьюмаа на четвертом километре шоссе Юулику-Табасалу произошло ДТП.

53-летний мужчина на своем автомобиле BMW 525D въехал в припаркованный на обочине автомобиль Volvo V70, за рулем которого находилась 21-летняя женщина. В результате столкновения Volvo вылетела с дороги и перевернулась на крышу.