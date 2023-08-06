Тяжелое ДТП в Харьюмаа: BMW въехал в припаркованный Volvo, двое человек доставлены в больницу

Вчера вечером в Харьюмаа на шоссе Юулику-Табасалу произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Двое человек доставлены в больницу.
Вчера в 17:18 в деревне Тянассилма в Харьюмаа на четвертом километре шоссе Юулику-Табасалу произошло ДТП.
53-летний мужчина на своем автомобиле BMW 525D въехал в припаркованный на обочине автомобиль Volvo V70, за рулем которого находилась 21-летняя женщина. В результате столкновения Volvo вылетела с дороги и перевернулась на крышу.
Автомобиль BMW 120D, за рулем которого находился 39-летний мужчина, двигавшийся в попутном направлении, был поврежден осколками стекла, разлетевшимися в результате столкновения первых двух автомобилей. Водители Volvo и BMW 525D были доставлены в больницу.