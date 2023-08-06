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Хельме о конфликте правительства с Канцелярией президента: это уровень банановой республики

Маргус Паалисте
, журналист
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Март Хельме.
Март Хельме. Фото: Pilt videost

По мнению председателя Специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Марта Хельме (EKRE), возможный запрос канцелярии президента на получение денег от правительства, безусловно, должен быть расследован.

«На мой взгляд, это позорная история. С какой бы стороны мы ни смотрели - со стороны правительства или со стороны Канцелярии президента - это уже уровень банановой республики, - сказал Хельме. - Даже если такое вымогательство действительно имело место, что не доказано, сливать все это в прессу в качестве мести - недопустимо!» - сказал он и добавил, что так поступают в банановых республиках, а не в правовом государстве.

Политик считает, что к расследованию возможного злоупотребления властью при необходимости должны быть привлечены соответствующие органы - прокуратура и полиция безопасности (КаПо). «Но не сводить счеты через СМИ», - отметил Хельме.

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