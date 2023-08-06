Хельме о конфликте правительства с Канцелярией президента: это уровень банановой республики

«На мой взгляд, это позорная история. С какой бы стороны мы ни смотрели - со стороны правительства или со стороны Канцелярии президента - это уже уровень банановой республики, - сказал Хельме. - Даже если такое вымогательство действительно имело место, что не доказано, сливать все это в прессу в качестве мести - недопустимо!» - сказал он и добавил, что так поступают в банановых республиках, а не в правовом государстве.