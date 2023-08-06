Видео ⟩ Вместо серпа и молота – трезубец: монумент «Родина-мать» в Киеве преобразился

Украина обрела независимость 32 года назад и теперь снова за нее борется. Однако битва идет не только на поле боя, важны и символические действия: в Киеве продолжается переделка 102-метрового монумента «Родина-мать». Ранее на этой неделе со щита монумента был снят герб СССР, а теперь вместо него устанавливают национальный герб Украины - трезубец, пишет Rus.Tvnet.
Перед тридцать вторым Днем независимости Украина начала демонтаж советского герба на монументе «Родина-мать» в Киеве. Министерство Культуры Украины опубликовало видео подготовительных работ. Советские символы - серп и молот на щите памятника размером 13 на 8 метров планировалось заменить гербом Украины - трезубцем. К данному моменту работы уже почти завершены.
Good morning, Ukraine ☀️— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) August 6, 2023
They did this in the early day so everyone could wake up stunned.
📸@unian pic.twitter.com/GiRWTca6RZ
Символ Киева - 62-метровая фигура женщина с мечом и щитом - самая высокая статуя в Европе, она на 16 метров выше Статуи свободы в Нью-Йорке. Весь монумент вместе с основанием в высоту составляет 102 метра и весит почти 500 тонн. Музейный комплекс со статуей был открыт в 1981 году в честь Дня победы над гитлеровской Германией.
Новая конструкция создана из импортированного «европейского металла». Сталь с местного металлургического завода в Запорожье не соответствовала требованиям.
Работы по переделке монумента обойдутся примерно в 680 000 евро, по официальной информации, расходы покроют частные спонсоры.
Полностью работы планируется завершить до Дня провозглашения декларации о независимости 24 августа.
Демонтаж советской эмблемы осуществляется на фоне уже более чем 17 месяцев вторжения России в соседнюю страну. В прошлом году государство провело опрос, в ходе которого большинство жителей проголосовали за демонтаж советской символики.