Около сотни продавцов предложат свою продукцию на летней ярмарке на Штромке

«На большой летней ярмарке в парке на Штромке богатый выбор товаров предложат почти сто продавцов. В 12 часов начнется бесплатный концерт, на котором выступят ученики вокальной студии FaSol, танцевальный ансамбль школы уличных танцев JJ-Street, дуэт Paulina & Miia, гость из Латвии Гинтс Ристамец и местный артист Эдуард Томан. В 12 часов также будет детский забег», - рассказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Летняя ярмарка на Штромке пройдет 13 августа с 10 до 16 часов. Концерт начнется в 12 часов и продлится до конца мероприятия. Бесплатный детский забег Selver для детей в возрасте от 3 до 12 лет состоится с 12:00 до 13:15, старт от игрового корабля. Программа детского забега и регистрация здесь.