Полиция за сутки поймала 25 пьяных водителей

За минувшие сутки на дорогах Эстонии полициейские отстранили от вождения 25 автоводителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения.
Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть когда превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может повлечь за собой штраф в размере до 1200 евро, арест на срок до 30 дней или лишение водительских прав на срок до 12 месяцев.
Вождение в состоянии наркотического опьянения, когда содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может привести к наказанию водителя в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.