Полиция за сутки поймала 25 пьяных водителей

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть когда превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может повлечь за собой штраф в размере до 1200 евро, арест на срок до 30 дней или лишение водительских прав на срок до 12 месяцев.