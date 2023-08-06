Канцлер Министерства климата: заявление государства о том, что денег нет, неверно

«Объем поступлений в госбюджет достаточно большой, поэтому нельзя сказать, что денег нет», - сказал канцлер министерства Кейт Касеметс.

В эфире радиопрограммы Äripäev «Рабочий стол политиков» он рассказал о том, как проходит работа над законом о климате, что для этого нужно сделать и какие изменения в связи с новым законом ожидают предпринимателей.

По словам Касеметса, скоро начнется новый период финансирования со стороны Евросоюза, и большая часть денег ЕС будет направлена ​​на борьбу с изменением климата.