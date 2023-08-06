Канцлер Министерства климата: заявление государства о том, что денег нет, неверно

По словам канцлера Министерства климата Кейта Касеметса, ведомство ищет пути финансирования зеленых реформ и инвестиции, необходимые для адаптации к изменению климата, и разговоры о том, что у государства нет денег, неточны, пишет Äripäev.
«Объем поступлений в госбюджет достаточно большой, поэтому нельзя сказать, что денег нет», - сказал канцлер министерства Кейт Касеметс.
В эфире радиопрограммы Äripäev «Рабочий стол политиков» он рассказал о том, как проходит работа над законом о климате, что для этого нужно сделать и какие изменения в связи с новым законом ожидают предпринимателей.
По словам Касеметса, скоро начнется новый период финансирования со стороны Евросоюза, и большая часть денег ЕС будет направлена на борьбу с изменением климата.
Министерство климата было основано после весенних выборов в Рийгикогу из бывшего Министерства окружающей среды и части структур, ранее находившихся в ведении Министерства экономики и коммуникаций и других крупных министерств. Министром по климату является Кристен Михал.