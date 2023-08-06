Организатор арт-фестиваля «Территория»: в Силламяэ нет культуры

По словам Семена, этот фестиваль уже не первый, но город упорно не помогает. «Мы писали проект, но он не прошел. Поэтому мы организовываем его на свои средства», - пояснил он. Семен считает, что Силламяэ не хватает подобных мероприятий. «Наша цель - продвигать культуру, потому что в Силламяэ ее вообще нет. А мы пока что есть, живем», - добавил Семен.

«Территория». Фото: Postimees

«Я думаю, что это хорошая сцена для артистов, для них это отличная возможность не только выступить, ну и отдохнуть. А также это возможность для местных жителей получить много групп в одном месте», - поделился мыслями Антон Сердюков, один из участников фестиваля, друг Семена, который также помогал с организацией.

Сам Антон родом из Силламяэ, но уже много лет живет в Таллинне. Но свой родной город очень любит и переживает за его развитие, в том числе, и культурное. «Очень радостно, что есть отклик, потому что все мы, кто организовывал этот концерт - люди искусства. Поэтому нам вдвойне приятно, что мы не просто так существуем», - сказал Антон.

«Территория». Фото: Postimees