Организатор арт-фестиваля «Территория»: в Силламяэ нет культуры

Альтернативные фестивали продолжают набирать популярность. В субботу в Силламяэ, на хуторе «Орава» состоялся арт-музыкальный фестиваль «Территория».
Уютный хутор находится недалеко от города, место для проведения подобного рода мероприятий просто идеальное. Посреди поляны стоит небольшая сцена, по периметру разбросаны хижины. По виду немного напоминает фильм «Солнцестояние», но атмосфера совсем не жуткая. И организаторы, и участники, и даже многие гости фестиваля так или иначе знакомы между собой, но в этой тусовке всех принимают охотно. Даже вход на фестиваль - и тот бесплатный.
«Это некоммерческий фестиваль, чтобы люди радовались, и мы тоже. "Территория" была организована для всех - и для нас, и для приезжих», - говорит один из организаторов мероприятия Семен.
Для приезжих есть пространство для кемпинга, а значит, в этом живописном месте можно остаться на ночь. На фестиваль приехали люди не только из соседних городов, но и из Таллинна и Тарту. Кто-то из них - родом из Ида-Вирумаа, но давно уже тут не живет.
«Я сюда приехала из Таллинна, потому что в Ида-Вирумаа живут все мои друзья, и я хотела поддержать местную культуру и местных музыкантов», - поделилась одна из гостей фестиваля Анна. На вопрос, стоило ли ехать несколько часов на маленький хутор под Силламяэ, Анна горячо кивает. «Тут отличные музыканты», - поясняет она.
Лайнап фестиваля очень хороший - на сценах выступили FunCOOLio, Analogue Quattro, Spoiled Kid и многие другие. Группы, которые любители подобных арт-тусовок знают довольно хорошо. Также на сцене был открытый микрофон, поэтому показать свои таланты могли все желающие. С арт-представлениями выступили художник Эдуард Зеньчик и Tallinn Fringe.
По словам Семена, этот фестиваль уже не первый, но город упорно не помогает. «Мы писали проект, но он не прошел. Поэтому мы организовываем его на свои средства», - пояснил он. Семен считает, что Силламяэ не хватает подобных мероприятий. «Наша цель - продвигать культуру, потому что в Силламяэ ее вообще нет. А мы пока что есть, живем», - добавил Семен.
«Я думаю, что это хорошая сцена для артистов, для них это отличная возможность не только выступить, ну и отдохнуть. А также это возможность для местных жителей получить много групп в одном месте», - поделился мыслями Антон Сердюков, один из участников фестиваля, друг Семена, который также помогал с организацией.
Сам Антон родом из Силламяэ, но уже много лет живет в Таллинне. Но свой родной город очень любит и переживает за его развитие, в том числе, и культурное. «Очень радостно, что есть отклик, потому что все мы, кто организовывал этот концерт - люди искусства. Поэтому нам вдвойне приятно, что мы не просто так существуем», - сказал Антон.
Да и на фестивале было очень приятно. В кои-то веки по-настоящему повезло с погодой, на улице было тепло, комары не одолевали со всех сторон, ни намека на дождь. Отличная музыка, приятные люди, искренне любящие искусство и свой город. Таких мероприятий, как «Территория» в Силламяэ и вправду не хватает. Но пока есть талантливые и инициативные ребята, которым не плевать на развитие собственного города, не все потеряно.