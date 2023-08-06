Юри Ратас: политическая атака на Канцелярию президента напоминает почерк реформистов

Ратас сказал в СМИ, что в последние дни на передний план вышли очень серьезные заявления, согласно которым администрация президента якобы тогровала законодательным влиянием, которое увидели в корреляции ходатайства о дополнительных деньгах на нужды администрации с провозглашением законопроектов, принятых в Рийгикогу,в качестве ответных действий.

«Правдивость этого утверждения должна быть выяснена как можно скорее, в противном случае речь уже будет идти о конституционном кризисе. Я считаю, что парламент должен взять на себя выяснение истины», - предложил Ратас.

Postimees писал в пятницу, что в мае Канцелярия президента республики обратилась к министру финансов и запросила из госрезерва 360 000 евро дополнительных денег. Поле этого запроса последовали разговоры и телефонные звонки, в ходе которых начали проводить корреляцию между ходайством Канцелярии главы государства о деньгах и провозглашением принятых Рийгикогу законопроектов. Запрос администрации президента о дополнительных средствах удовлетворен не был.

«Однако это очень напоминает стиль Партии реформ, что как только кто-то осмелится высказать мнение, не устраивающее реформистов, далее следует политическая атака. Когда президент публично выступил с критикой автоналога, за этим последовала пиар-атака со стороны Партии реформ. К сожалению, таков почерк Партии реформ», - заявил Ратас.

Он сказал, что его позиция заключается в том, что институт президентства играет очень важную роль, если говорить о достоинстве и репутации страны, а это означает, что глава государства должен иметь возможность праздновать День независимости Эстонии и представлять Эстонию всему миру.