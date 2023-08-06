Одинец: история с Канцелярией президента открыла гораздо более серьезную проблему

«В данный момент речь идет, что кто-то кому-то сказал о том, что кто-то кому-то что-то сказал - насколько я понимаю. Но я не вижу здесь никаких признаков коррупции, - сказал Одинец. - У меня нет никаких сведений о том, так ли все было на самом деле и все ли правильно поняли друг друга. Если это так, то это скорее совпадение двух актуальных вопросов. И, наверное, при желании их можно связать причинно-следственной связью».