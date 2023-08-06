Вс, 6.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Одинец: история с Канцелярией президента открыла гораздо более серьезную проблему

Маргус Паалисте
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Эдуард Одинец.
Эдуард Одинец. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

По мнению члена Рийгикогу Эдуарда Одинца (Социал-демократическая партия), нет никаких оснований считать, что запрос Канцелярии президента на дополнительные деньги следует рассматривать как коррупцию. Однако он отмечает, что этот случай указывает на более широкую проблему: кто должен принимать решения о деньгах конституционных институтов?

«В данный момент речь идет, что кто-то кому-то сказал о том, что кто-то кому-то что-то сказал - насколько я понимаю. Но я не вижу здесь никаких признаков коррупции, - сказал Одинец. - У меня нет никаких сведений о том, так ли все было на самом деле и все ли правильно поняли друг друга. Если это так, то это скорее совпадение двух актуальных вопросов. И, наверное, при желании их можно связать причинно-следственной связью».

Postimees писал в пятницу, что в мае Канцелярия президента обратилась к министру финансов с просьбой выделить из резерва правительства дополнительно 360 000 евро. Последовали разговоры и телефонные звонки, в результате которых просьбу о деньгах, поданную канцелярией президента, стали связывать с провозглашением законопроектов, принятых Рийгикогу в то же самое время. На просьбу Канцелярии президента о выделении денег был получен отказ.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх