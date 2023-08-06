Суд: полиция не до конца разобралась в деле украинца-трансгендера

По данным Эстонского центра по правам человека, выигравший у PPA суд трансгендерный украинец-гражданин России начал ходатайствовать о получении украинского гражданства еще до вооруженного вторжения России в Украину. Жизнь в России стала для этого человека невыносимой, поскольку гормональные препараты для трансгендеров и соответствующая медпомощь оказались недоступными. Также после начала войны гражданин начал финансово поддерживать вооруженные силы Украины, но в России любые антивоенные действия запрещены законом. В результате человек подал ходатайство о предоставлении ему международной защиты в полицию, которое последняя отклонила.

По мнению как и суда, так и юристов Центра по правам человека, представлявших интересы украинца в суде, административная процедура PPA была катастрофически неполной. А именно, заявитель был лицом, потребность которого в международной защите должна была оцениваться исходя из нескольких различных аспектов. В ходе административного разбирательства Департамент полиции должен был одновременно учитывать его трансгендерность, украинскую национальность, нахождение в орбите интересов российских властей, его политическую позицию, а также то, что он оказывал финансовую поддержку ВСУ. Однако, по мнению суда, PPA не оценил все обстоятельства в совокупности и при принятии решения об отказе опирался на устаревшую информацию о стране происхождения лица.

Суд постановил, что PPA нарушил закон о предоставлении международной защиты иностранцам при оценке особых потребностей заявителя и неудовлетврительно провел административную процедуру. Поэтому отказ в предоставлении защиты должен быть аннулирован и процедура проведена заново надлежащим образом.