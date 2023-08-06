Звезда Мишлен обеспечила таллиннскому ресторану рекордную прибыль

Согласно годовому отчету, прибыль компании за год составила 138 697 евро, а оборот - 1 593 652 евро. Предыдущий, 2021 год, был для компании гораздо более скромным: прибыль составила 44 967 евро, а оборот - 884 108 евро.

В компании работало 16 человек с общей годовой зарплатой 382 220 евро. По сравнению с 2021 годом произошел значительный рост, так ранее 14 сотрудников получили в общей сложности 260 108 евро за год.

«2022 год был хорошим для компании 180 Degrees. 25 мая 2022 года нам была присвоена первая звезда Мишлен. Это признание значительно способствовало росту заполняемости ресторана и прибыли. Кроме того, на конкурсе Silver Spoon мы получили награду за лучшего шеф-повара и лучший сервис», - пишет представитель компании в годовом отчете.

Silverspoon - это гала-концерт, на котором отмечаются лучшие представители эстонской ресторанной сцены.

Ресторан 180° by Matthias Diether в этом году получил свою вторую звезду Мишлен.