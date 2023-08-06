Камеры битком ⟩ Швеция хочет за границей арендовать тюремные места для заключенных

Чтобы решить вопрос с острой нехваткой мест в тюрьмах, три правящие партии Швеции: умеренные, либералы и христианские демократы, а также поддерживающие их ультраправые шведские демократы хотят арендовать тюремные места для заключенных за границей.
Тюрьмы Швеции уже сейчас переполнены, и планируемое правительством ужесточение наказаний должно подхлестнуть рост числа заключенных настолько, что, по оценке Шведсткой службы тюрем и пробации, количество мест в тюрьмах следовало бы увеличить в ближайшие несколько лет как минимум вдвое, сообщает шведский общественный телеканал SVT.
В связи с этим правительство предложило арендовать места для заключенных в исправительных учреждениях других стран.
По словам депутата от Умеренной коалиционной партии Фредрика Керрхольма, речь не о каком-то неслыханном решении, поскольку этот же метод использовала сосед Швеции Норвегия. «Проблема нехватки мест в Норвегии была решена. Это помогло защитить общество, справедливость для жертв преступления востержествовала, и сейчас это в моем фокусе и в фокусе правительства», - подчеркнул он в разговоре с SVT.
В период с 2015 по 2018 год Норвегия арендовала в Нидерландах в общей сложности 650 тюремных мест. Бельгия также отправляла своих заключенных в Нидерланды для отбытия наказания, а Дания в следующем году планирует отправить в Косово 300 заключенных.
В то же время решение Норвегии вызвало много критики, поскольку это была дорогостоящяя процедура, поставишая, по мнению экспертов, под угрозу защиту прав человека и ставшая препятствием для процесса посещения заключенных родней.
По словам научного сотрудника Университета Южной Дании Линды Кьяер Минке, изучавшей закупку тюремных услуг в других странах, это не может стать долгосрочным решением.
«Это немного похоже на то, как пописать в штаны: в моменте согревает, а потом снова будет некомфортно и холодно», - привела она пример в беседе с SVT. По словам Кьяер Минке, в случае с Бельгией отправка заключенных в Нидерланды облегчила нехватку мест лишь на время, но вскоре проблема вернулась. В случае с Норвегией очереди в тюрьмах все же сократились, но другие трудности остались витать в воздухе.
«Не было также возможности следить, подвергались ли заключенные пыткам или унижающему достоинство обращению», - отметила научный сотрудник.
При аренде тюремных мест заключенные подчиняются законам страны, в которой находится исправительное учреждение, и в 2017 году канцлер юстиции Норвегии установил, что эта система нарушает права заключенных. В своем решении канцлер юстиции тогда указал, что норвежское государство обязано предотвращать случаи нарушения прав человека, но у властей в тех обстоятельствах не было возможности проводить полицейские расследования, если таковые были необходимы.
Однако шведский депутат Керрхольм не видит проблемы в отправке заключенных отбывать наказание за границу, ведь Стокгольм планирует арендовать места в камерах в странах Евросоюза.
«В ЕС действует общий свод правил, и юридические требования и практические требования в настоящее время тщательно пересматриваются. Эта ситуцация не всецело беспроблемная. Но опыт наших соседних стран показал, что это дает хорошие результаты», - заявил политик правящей коалиции.