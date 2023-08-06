Камеры битком ⟩ Швеция хочет за границей арендовать тюремные места для заключенных

Тюрьмы Швеции уже сейчас переполнены, и планируемое правительством ужесточение наказаний должно подхлестнуть рост числа заключенных настолько, что, по оценке Шведсткой службы тюрем и пробации, количество мест в тюрьмах следовало бы увеличить в ближайшие несколько лет как минимум вдвое, сообщает шведский общественный телеканал SVT.

В связи с этим правительство предложило арендовать места для заключенных в исправительных учреждениях других стран.

По словам депутата от Умеренной коалиционной партии Фредрика Керрхольма, речь не о каком-то неслыханном решении, поскольку этот же метод использовала сосед Швеции Норвегия. «Проблема нехватки мест в Норвегии была решена. Это помогло защитить общество, ​​справедливость для жертв преступления востержествовала, и сейчас это в моем фокусе и в фокусе правительства», - подчеркнул он в разговоре с SVT.

В период с 2015 по 2018 год Норвегия арендовала в Нидерландах в общей сложности 650 тюремных мест. Бельгия также отправляла своих заключенных в Нидерланды для отбытия наказания, а Дания в следующем году планирует отправить в Косово 300 заключенных.

В то же время решение Норвегии вызвало много критики, поскольку это была дорогостоящяя процедура, поставишая, по мнению экспертов, под угрозу защиту прав человека и ставшая препятствием для процесса посещения заключенных родней.