По мнению Arte, Эстония была раем для тех, кто хотел отдохнуть за пределами зон массового туризма. Прежде всего, Таллинн был на подъеме. Еще в 2019 году туризм составлял около 10 процентов ВВП, но затем наступил спад. Если в 2019 году Таллинн посетили 300 круизных лайнеров, то годом позже – 170, а в этом году – только 90.

Начальник отдела маркетинга и коммуникаций Таллиннского порта Сирле Арро сказала Arte, что если люди вынуждены ограничивать свои расходы, то в первую очередь делают это за счет трат на отпуск, что напрямую касается и круизов. К этому добавляются инфляция и рост цен на топливо, которые составляют значительную часть расходов на круизные лайнеры.

Как отмечает Arte, гостиничному бизнесу тоже сложно достичь докоронавирусного уровня. Снижение привлекательности Таллинна отчасти связано с плохим авиасообщением, но не только.

Генеральный директор управляющего несколькими отелями Duco OÜ Мадис Лайд сказал каналу Arte, что есть еще одна причина: снижение чувства безопасности из-за агрессивной войны России. А именно: западноевропейцы считают, что Эстония небезопасна.

Российские туристы не могут получать визы стран ЕС из-за кровопролитной оккупационной войны собственной страны, а люди западного мира больше не могут попасть из Таллинна в Петербург.

По словам члена руководства Эстонской палаты культуры Дейзи Ярва, когда речь идет о туризме, важно, чтобы клиенты могли позволить себе платить за услугу, но налоговая политика страны движется в прямо противоположном направлении. По словам Ярва, и одного лишь повышения налог с оборота слишком много.