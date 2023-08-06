ГАЛЕРЕЯ ⟩ На, казалось бы, скромной ярмарке в Южной Эстонии можно найти все, что душа пожелает

В авиационных ангарах Раади в Тарту - толпа участников и посетителей ярмарки, словно на Празднике песни и танца. Доносятся звуки гармошки и шарманки, и, кажется, что каждый сможет найти в ящиках, корзинах и на прилавках нечто, что заставит пальцы начать нащупывать кошелек.
«В этом чемодане - килограмм золота!» - кричит Пеэтер Пульст из Пярну, направляясь к чемодану, полному поблескивающих золотом ножей, вилок и ложек. Шутка, конечно, однако чемодан с позолоченными столовыми приборами из Германии привез друг. Рядом стоит судя по виду столетняя кукольная коляска с куклой, тоже недешевая: «300. Из какой она эпохи? Ну, года на ней не написано».
Хейно Кыкс из Пярнумаа, проживающий недалеко от Михкли, приехал в Тарту прямо с ярмарки в Луйге, потому что побрякушки уже были в машине.
«На все есть спрос: автозапчасти, антиквариат, все идет в ход. На все рано или поздно находится покупатель. Может быть, в этих стеклянных коробках есть что-то еще с первой ярмарки», - говорит Кыкс, побывавший со своими товарами на десятках ярмарок.
«Эта дверь "Жигули" была куплена вместе с автомобилем "Жигули" в свое время, сейчас она идет по второму или третьему кругу», - добавляет он.
Ярмарка «Тебе-Мне» (эст. «Sulle-Mulle»), организованная клубом Levatek, заявлена как ярмарка подержанной техники, но это не мешает продавать косу или угольный утюг. На девятой вафельнице Volta сбились со счету.
Малле и Хиллар Копа приехали на ярмарку из Ваймаствере, Йыгевамаа, и говорят, что приехали просто ради интереса: «Это как экскурсия, посещение музея».
Тем не менее, Малле Копа рассказывает, что все же купила один цветочный горшок.
«Покупая что-то, подумай, какую вещь выбросишь», - гласит жизненная мудрость Малле Копа.
По словам организаторов, общее число продавцов составило 108 человек, и только два прилавка остались свободными.