ГАЛЕРЕЯ ⟩ На, казалось бы, скромной ярмарке в Южной Эстонии можно найти все, что душа пожелает

«В этом чемодане - килограмм золота!» - кричит Пеэтер Пульст из Пярну, направляясь к чемодану, полному поблескивающих золотом ножей, вилок и ложек. Шутка, конечно, однако чемодан с позолоченными столовыми приборами из Германии привез друг. Рядом стоит судя по виду столетняя кукольная коляска с куклой, тоже недешевая: «300. Из какой она эпохи? Ну, года на ней не написано».

Пеэтер Пульст. Фото: Сигне Ойдекиви/ Tartu Postimees

Хейно Кыкс из Пярнумаа, проживающий недалеко от Михкли, приехал в Тарту прямо с ярмарки в Луйге, потому что побрякушки уже были в машине.

«На все есть спрос: автозапчасти, антиквариат, все идет в ход. На все рано или поздно находится покупатель. Может быть, в этих стеклянных коробках есть что-то еще с первой ярмарки», - говорит Кыкс, побывавший со своими товарами на десятках ярмарок.

Хейно Кыкс. Фото: Сигне Ойдекиви / Tartu Postimees

«Эта дверь "Жигули" была куплена вместе с автомобилем "Жигули" в свое время, сейчас она идет по второму или третьему кругу», - добавляет он.

Ярмарка «Тебе-Мне» (эст. «Sulle-Mulle»), организованная клубом Levatek, заявлена как ярмарка подержанной техники, но это не мешает продавать косу или угольный утюг. На девятой вафельнице Volta сбились со счету.

Малле и Хиллар Копа. Фото: Сигне Ойдекиви

Малле и Хиллар Копа приехали на ярмарку из Ваймаствере, Йыгевамаа, и говорят, что приехали просто ради интереса: «Это как экскурсия, посещение музея».

Тем не менее, Малле Копа рассказывает, что все же купила один цветочный горшок.

«Покупая что-то, подумай, какую вещь выбросишь», - гласит жизненная мудрость Малле Копа.