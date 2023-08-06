СМИ Германии: гомофобия – основная компетенция EKRE

«Лидеру EKRE Мартину Хельме нравится доносить свои обращения к народу лично – как это произошло в конце июля в Косе-Ууэмыйса, где снова прозвучала гневная антиевропейская риторика: правительство хочет уничтожить Эстонию как национальное государство и основать здесь европейскую провинцию», - пишет журналистка Барбара Ортель, изучавшая политологию, славистику, средства массовой информации и межкультурную коммуникацию в разных университетах.

«В Брюсселе теперь договорились, что в дополнение к массовой иммиграции славян мы также будем принимать мусульман и негров, потому что таково миграционное соглашение Евросоюза. Мы не хотим, чтобы эстонцы были вытеснены или превратились в меньшинство в своей стране», - сказал Хельме, отметив, что только его партия может спасти Эстонию.

По оценке TAZ, EKRE – своего рода семейная фирма. Политическую силу в 2012 году основал историк и экс-дипломат Март Хельме. Если кратко обобщить программу партии, то она зиждется на евроскептицизме, разжигании ненависти к мигрантам, гомофобии и сексизме. На выборах в Рийгикогу 2015 года EKRE прошла в парламент с 8,1 процента голосов, четыре года спустя с результатом 17,8 процента она стала третьей по силе партией, а вскоре после этого, летом 2019 года, получила одно из шести мест, предусмотренных для Этонии в Европарламенте. Европарламентарий Яак Мадисон присоединился к фракции «Идентичность и демократия».

Хороший результат на парламентских выборах привел EKRE в правительство Центристской партии. Старший Хельме возглавил Министерство внутренних дел, его отпрыск Мартин получил портфель министра финансов. Из-за коррупционного скандала через 18 месяцев правительство рухнуло, и EKRE оказалась на скамейке оппозиционеров. Из негативных моментов этого интермеццо запомнилась попытка ультраправой партии организовать референдум, который зафиксировал бы брак как союз между мужчиной и женщиной. Однако это мероприятие так и не состоялось.

По мнению наблюдателей, EKRE стала мейнстримом. В минувшем марте эстонцев снова пригласили к урнам для голосования. Определенное место в предвыборной кампании занимала среди прочего агрессивная война России против Украины. EKRE попыталась сделать ставку на русское меньшинство, составляющее 25 процентов населения, и настроить его против украинских беженцев. План, олнако, провалился, и результат составил 16 процентов голосов и место в оппозиции.