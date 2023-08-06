В финских массажных салонах сотрудникам приходилось нечеловечески перерабатывать

Согласно законодательству, в Финляндии работать разрешено максимум 40 часов в неделю.

Массажисты, нанятые в салоны, обычно не говорили ни на финском, ни на шведском. Оба языка имеют в Финляндии статус государственных.

По данным полиции, кроме прочего работникам не выплатили часть заработанных ими денег.

Полицейские сообщили, что, согласно их данным, нарушения закона начались еще в 2009 году и прекратились в начале этого года, когда правоохранители арестовали ответственных за работу салонов людей.