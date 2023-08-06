В финских массажных салонах сотрудникам приходилось нечеловечески перерабатывать

По сообщению финской полиции, в массажных салонах Хельсинки иностранных массажистов заставляли работать по 12 часов в сутки шесть или семь дней в неделю, пишет новостной портал Yle.
Согласно законодательству, в Финляндии работать разрешено максимум 40 часов в неделю.
Массажисты, нанятые в салоны, обычно не говорили ни на финском, ни на шведском. Оба языка имеют в Финляндии статус государственных.
По данным полиции, кроме прочего работникам не выплатили часть заработанных ими денег.
Полицейские сообщили, что, согласно их данным, нарушения закона начались еще в 2009 году и прекратились в начале этого года, когда правоохранители арестовали ответственных за работу салонов людей.
Финская полиция не сообщила более подробной информации, но добавила, что предварительное расследование завершилось в июле, и сейчас дело находится в ведении прокуратуры.