Высшее образование иметь не обязательно: полтора миллиона человек в ЕС трудоустроены именно в этой сфере

Среди государств-членов Европейского союза доля людей, работающих в сфере спорта, в прошлом году была самой высокой в Швеции, где она составила 1,4 процента от общей занятости. За ней с следуют Финляндия и Дания с 1,2 процента, а также Испания и Франция с 1,1 процента, сообщает Евростат. В то же время самая низкая доля занятости в спортивном секторе была отмечена в Румынии, где она составила 0,2 процента от общего числа занятых. За ней следуют Болгария - 0,3 процента, Польша и Словакия - по 0,4 процента, а также Хорватия и Литва - по 0,5 процента. В Эстонии в спортивном секторе в прошлом году было занято около 1 процента от общей численности занятого населения.