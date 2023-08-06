В 2022 году в спортивном секторе Европейского союза было занято 1,5 миллиона человек, что составляет 0,8 процента от общей занятости. При этом количество людей, работающих в этой области, за год увеличилось на 10,9 процента.
Высшее образование иметь не обязательно: полтора миллиона человек в ЕС трудоустроены именно в этой сфере
Среди государств-членов Европейского союза доля людей, работающих в сфере спорта, в прошлом году была самой высокой в Швеции, где она составила 1,4 процента от общей занятости. За ней с следуют Финляндия и Дания с 1,2 процента, а также Испания и Франция с 1,1 процента, сообщает Евростат. В то же время самая низкая доля занятости в спортивном секторе была отмечена в Румынии, где она составила 0,2 процента от общего числа занятых. За ней следуют Болгария - 0,3 процента, Польша и Словакия - по 0,4 процента, а также Хорватия и Литва - по 0,5 процента. В Эстонии в спортивном секторе в прошлом году было занято около 1 процента от общей численности занятого населения.
В целом по Европейскому союзу в этом секторе занято больше мужчин, нежели женщин - 55 процентов и 45 процентов соответственно.
Менее половины имеют высшее образование
Доля занятых в спортивном секторы была наиболее высока в возрастной группе 30-64 года, составляя 62 процента от общего числа занятых в секторе. 35 процентов людей, занятых в спортивном секторы, были в возрасте 15-29 лет, а 3 процента - в возрасте 65+. 46 процентов занятых в спортивном секторе имели среднее образование, а 40 процентов - высшее.
Спортивный сектор включает в себя различные виды экономической деятельности и должностей. Например, работа в спортивных командах и клубах, тренерская деятельность, работа в качестве индивидуального спортсмена, работа в спортивных центрах и организация спортивных мероприятий.