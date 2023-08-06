СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ДНЯ ⟩ Титулы чемпионата Европы Ironman 70.3 достались Бельгии и Германии

Среди мужчин второе место занял Майк Филипс из Новой Зеландии, а третье - Хенрик Геш из Финляндии. Среди женщин второе место заняла швейцарка Имоджен Симмондс, а третье место - прошлогодняя чемпионка Европы Эмма Паллант-Браун из Великобритании. Среди эстонских профессиональных триатлонистов лучшим в мужской категории стал Хенри Ряппо, занявший 24-е место, за ним последовал Кевин Вабаорг. Ринель Пиус прибыл на финиш 30-м. Кайди Кивиоя заняла 14-е место.

В чемпионате Эстонии среди мужчин Карл Мелл занял первое место, Пирмин Тамм - второе, а Михкель Сарв - третье. Среди женщин первое место заняла Хелен Лийс, второе - Ханне Грете Ханвере, а третье - Лийс-Грете Арро.

В общем зачете по возрастным группам первое место среди мужчин занял Эдгарс Цимерманис, среди женщин - Бекки Вудс.

Старт заплыва состоялся в воскресенье в 10 часов утра на пляже озера Харку. Спортсмены проплыли 1,9 км по озеру Харку, затем проехали 90,1 км на велосипеде и, наконец, пробежали 21,1 км.