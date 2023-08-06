СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ДНЯ ⟩ Титулы чемпионата Европы Ironman 70.3 достались Бельгии и Германии

Титулы чемпионата Европы Ironman 70.3, прошедшего в воскресенье, 6 августа, в Таллинне, достались Питеру Хемерику из Бельгии и Лауре Филипп из Германии.
Среди мужчин второе место занял Майк Филипс из Новой Зеландии, а третье - Хенрик Геш из Финляндии. Среди женщин второе место заняла швейцарка Имоджен Симмондс, а третье место - прошлогодняя чемпионка Европы Эмма Паллант-Браун из Великобритании. Среди эстонских профессиональных триатлонистов лучшим в мужской категории стал Хенри Ряппо, занявший 24-е место, за ним последовал Кевин Вабаорг. Ринель Пиус прибыл на финиш 30-м. Кайди Кивиоя заняла 14-е место.
В чемпионате Эстонии среди мужчин Карл Мелл занял первое место, Пирмин Тамм - второе, а Михкель Сарв - третье. Среди женщин первое место заняла Хелен Лийс, второе - Ханне Грете Ханвере, а третье - Лийс-Грете Арро.
В общем зачете по возрастным группам первое место среди мужчин занял Эдгарс Цимерманис, среди женщин - Бекки Вудс.
Старт заплыва состоялся в воскресенье в 10 часов утра на пляже озера Харку. Спортсмены проплыли 1,9 км по озеру Харку, затем проехали 90,1 км на велосипеде и, наконец, пробежали 21,1 км.
Церемония награждения победителей состоится в воскресенье, в 21:00, на финишной площадке перед торговым центром Rocca al Mare. Всего в соревнованиях приняли участие около 1600 спортсменов из более чем 30 стран. В соревнованиях приняли участие рекордное количество команд - их было 128.