Обнаружена утечка: работа крупнейшей в мире системы нефтепроводов приостановлена

На северной ветке нефтепровода «Дружба», которая идет через Беларусь и Польшу в Германию, обнаружена утечка. Об этом в субботу, 5 августа, сообщил оператор польского участка нефтепровода «Дружба» PERN, отметив, что утечка произошла в районе города Ходеч в центральной Польше. Прокачка нефти через этот нефтепровод остановлена, о причинах инцидента ничего пока неизвестно.

Компания PERN сообщает, что на месте утечки работают государственная противопожарная служба и аварийно-спасательные службы компании. После завершения ремонтных работ начнется восстановление загрязненной почвы, сообщают в PERN, отмечая, что инцидент не должен повлиять на ситуацию с топливом в Польше. Там также сообщили, что работа нефтепровода может возобновиться утром 8 августа.

«Другие элементы инфраструктуры PERN, включая Поморский участок, который используется для перекачки сырой нефти, поступающей танкерами в Польшу, а затем в Германию, работают в штатном режиме», - добавили в компании.

Нефтепровод пролегает следующим образом. Фото: Deutsche Welle