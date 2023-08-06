Песков: Путин получит 90 процентов голосов в 2024 году

На президентских выборах 2024 года в России более 90% голосов будет подано за переизбрание Владимира Путина. Об этом в беседе с газетой The New York Times заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши президентские выборы - это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов», - сказал представитель Кремля.

Также он дал комментарии по поводу перспектив российско-украинской войны. По словам Пескова, в настоящее время нет оснований для подписания соглашения и в обозримом будущем Россия будет продолжать «спецоперацию» (так власти РФ называют агрессию против Украины - прим. ред.).

На вопрос, стремится ли Россия захватить больше украинских территорий помимо четырех аннексированных областей, он ответил: «Нет. Мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши».