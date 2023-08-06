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В Париже отменили тестовые соревнования в преддверии ОИ: Сена не подходит для проведения турнира

Postimees Sport
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Когда оказалось, что вода была слишком загрязнена, вдоль реки Сены построили временную площадку для соревнований.
Когда оказалось, что вода была слишком загрязнена, вдоль реки Сены построили временную площадку для соревнований. Фото: AFP / Scanpix

Тестовые соревнования по плаванию на открытой воде в Париже пришлось отменить в воскресенье, 6 августа, из-за загрязнения реки Сены. В преддверии начала Олимпийских игр организаторы предпринимают меры по улучшению качества воды.

В последние дни в Париже прошли сильные дожди, которые повлияли на качество воды в Сене. Самая длинная река Франции, Сена, частично является местом проведения соревнований по плаванию и триатлону на открытой воде в рамках Олимпийских игр в Париже.

«По итогам этих выходных становится ясно, что организаторы Олимпийских игр в Париже и местные органы власти должны проделать больше дополнительной работы, чтобы иметь надежный запасной план на следующий год», - заявила Международная федерация плавания FINA.

До начала Олимпийских игр страна попытается улучшить качество воды в реке с помощью различных так называемых инфраструктурных проектов. После Олимпийских и Паралимпийских игр в 2025 году на берегах Сены будут открыты три места для купания. Купание в реке запрещено с 1923 года.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года.

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