В Париже отменили тестовые соревнования в преддверии ОИ: Сена не подходит для проведения турнира

Тестовые соревнования по плаванию на открытой воде в Париже пришлось отменить в воскресенье, 6 августа, из-за загрязнения реки Сены. В преддверии начала Олимпийских игр организаторы предпринимают меры по улучшению качества воды.
В последние дни в Париже прошли сильные дожди, которые повлияли на качество воды в Сене. Самая длинная река Франции, Сена, частично является местом проведения соревнований по плаванию и триатлону на открытой воде в рамках Олимпийских игр в Париже.
«По итогам этих выходных становится ясно, что организаторы Олимпийских игр в Париже и местные органы власти должны проделать больше дополнительной работы, чтобы иметь надежный запасной план на следующий год», - заявила Международная федерация плавания FINA.
До начала Олимпийских игр страна попытается улучшить качество воды в реке с помощью различных так называемых инфраструктурных проектов. После Олимпийских и Паралимпийских игр в 2025 году на берегах Сены будут открыты три места для купания. Купание в реке запрещено с 1923 года.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года.