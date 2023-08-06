В Париже отменили тестовые соревнования в преддверии ОИ: Сена не подходит для проведения турнира

В последние дни в Париже прошли сильные дожди, которые повлияли на качество воды в Сене. Самая длинная река Франции, Сена, частично является местом проведения соревнований по плаванию и триатлону на открытой воде в рамках Олимпийских игр в Париже.

«По итогам этих выходных становится ясно, что организаторы Олимпийских игр в Париже и местные органы власти должны проделать больше дополнительной работы, чтобы иметь надежный запасной план на следующий год», - заявила Международная федерация плавания FINA.

До начала Олимпийских игр страна попытается улучшить качество воды в реке с помощью различных так называемых инфраструктурных проектов. После Олимпийских и Паралимпийских игр в 2025 году на берегах Сены будут открыты три места для купания. Купание в реке запрещено с 1923 года.