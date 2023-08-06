В Саудовской Аравии прошли переговоры без участия России о мирном урегулировании войны в Украине

В Саудовской Аравии прошли двухдневные переговоры о мирном урегулировании в Украине. Россию на встречу в Джидде не пригласили, поскольку там обсуждается план окончания войны, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.
В переговорах приняли участие представители Украины, стран Запада, а также делегации развивающихся стран.
Всего на встрече присутствовали дипломаты из порядка 40 стран, в том числе США, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Египта, Мексики, Чили и Замбии.
Встреча стала продолжением переговорного процесса, начатого в конце июня в Копенгагене. Тогда на встрече в столице Дании представители Украины, стран G7 и стран «глобального Юга» обсуждали «дальнейшую имплементацию украинской формулы мира», предложенную Зеленским.
Эта формула, среди прочего, предусматривает возвращение Украине территорий в границах 1991 года и выплату Россией репараций.
В своем обращении в субботу Зеленский заявил, что на встрече советников лидеров государств представлены 42 страны мира.
«Разные страны, разные политические подходы к глобальным делам. Но всех объединяет приоритет международного права и именно для этого Украина предложила формулу мира. Потому что международный порядок, нарушенный российской агрессией, должен был возобновлен», - заявил при этом Зеленский.
«У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и прочный мир. У нас был чрезвычайно честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение. Были разные взгляды, но все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена Формула мира Президента Зеленского, о которой мы подробно рассказали», - отметил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
В Офисе президента также сообщили, что в рамках консультаций в Джидде украинская делегация во главе с Ермаком провела ряд двусторонних встреч, которые продолжаются и в воскресенье.
Москва считает неприемлемыми условия, которые обсуждали участники встречи в Джидде.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет, и операция в Украине продолжится в обозримом будущем.
Участие Китая - «значительный прорыв»
Накануне встречи в Джидде Андрей Ермак писал, что ждет непростых переговоров. По данным прессы, Украина пытается убедить развивающиеся страны в необходимости поддержать мирный план Зеленского.
Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил надежду на то, что переговоры в Джидде приведут к договоренностям о проведении саммита на уровне мировых лидеров, в ходе которого будет обсуждаться мирный план Украины.
На переговорах в Джидде также присутствовал Китай - туда приехал специальный представитель китайского правительства по вопросам Евразии Ли Хуэй.
«У нас много разногласий и у нас разные позиции по многим вопросам, но важно, что у нас общие принципы», - заявил Ли Хуэй перед переговорами. На встрече в Копенгагене представителя КНР не было.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал участие Ли «значительным прорывом», сообщают украинские СМИ.
Ранее американское издание WSJ со ссылкой на западных дипломатов писало, что Саудовская Аравия была выбрана как место проведения саммита, поскольку западные страны надеялись на присутствие представителя Китая.
Пекин поддерживает тесные отношения как с Россией, так и с Саудовской Аравией.
По мнению аналитиков, решение Китая присоединиться к международным переговорам в Саудовской Аравии с целью прекращения российско-украинской войны свидетельствует о возможных изменениях в подходе Пекина, но не об отказе от поддержки Москвы.
Пекин чувствует себя гораздо комфортнее, присоединившись к переговорам в Саудовской Аравии, даже если Россия не будет присутствовать, а Украина будет продвигать свой собственный план.
«Китай все больше ориентируется на мирные усилия, но он также понимает, что мирная инициатива, возглавляемая Пекином, вряд ли будет принята Западом на данном этапе, - говорит Юнь Сунь, директор китайской программы в аналитическом центре Стимсоновского центра в Вашингтоне. - Пекин не захочет оставаться в стороне от других заслуживающих доверия мирных инициатив, которые продвигают незападные страны».
Саудовские посредники
Встреча подчеркивает «готовность Саудовской Аравии предложить свои услуги, чтобы способствовать достижению решения, которое приведет к постоянному миру», сообщило в пятницу официальное саудовское агентство Saudi Press Agency.
Эр-Рияд проводит «классическую стратегию балансирования», которая может смягчить реакцию России на саммит, считает Умар Карим, эксперт по саудовской политике из Бирмингемского университета.
Саудовские официальные лица рассматривают переговоры как доказательство своего влияния в мире и подтверждение того, что они уделяют особое внимание диверсификации дипломатических партнеров.
«Эти переговоры - яркий пример успеха многополярной стратегии Саудовской Аравии, которая заключается в поддержании прочных связей с Украиной, Россией и Китаем», - сказал близкий к правительству саудовский аналитик Али Шихаби.
В дальнейшем Эр-Рияд «хочет быть в компании Индии или Бразилии, поскольку развивающиеся державы могут рассчитывать на влияние на мировой арене, только объединив усилия», - сказал Йост Хильтерманн, директор ближневосточной программы Международной кризисной группы.
«Смогут ли они договориться по всем вопросам, например, по войне на Украине, - большой вопрос,» - добавил он.
Три этапа
Ранее Ермак говорил, что Украина рассчитывает реализовать свою Формулу мира в три этапа.
На первом из них проходили встречи с послами, аккредитованными в Украине.
На втором - встречи советников по национальной безопасности в поиске оптимальных формулировок и механизмов имплементации плана (такая встреча, по словам Ермака, уже прошла в Копенгагене), а следующая как раз проходит в Саудовской Аравии.
На третьем этапе запланирован учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.
Как отметила в субботу Wall Street Journal, Украина настаивала на широкой поддержке своего плана на встрече в Копенгагене, но ключевые развивающиеся страны заявили, что этого не произойдет. Главным камнем преткновения стало требование Украины вывести все российские войска до начала мирных переговоров - некоторые страны рассматривают его как препятствие на пути к миру.
В Джидде Украина и ведущие развивающиеся страны, как оказалось, были более заинтересованы в достижении консенсуса, отмечает WSJ в другой статье, посвященной саммиту. По словам высокопоставленного европейского чиновника, Украина не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него. Похожая ситуация сложилась и с требованием Украины о выводе российских войск - по словам двух дипломатов, Украина не настаивала, развивающиеся страны не требовали пересмотра.
Скорее всего, результатом переговоров станет перечень ключевых принципов международного права, которые могут быть приняты всеми: поддержка территориального суверенитета и целостности, применение международного права, необходимость разрешения конфликтов путем диалога, а не применения силы или угрозы силой, отмечает WSJ.
В преддверии встречи в Джидде официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что, хотя на встрече в Джидде не будут обсуждаться условия мира, «точка зрения г-на Зеленского, точка зрения Украины должны быть основополагающим элементом. Они должны полностью соблюдаться в ходе переговоров».
План Зеленского
На встрече в Копенгагене, как говорят источники издания, эти разногласия были значительными: Киев пытался убедить развивающиеся страны поддержать мирный план президента Владимира Зеленского.
Он в числе прочего предполагает, что какие-либо переговоры могут начаться только после возвращения Украине всех оккупированных территорий и вывода российских войск.
Подробности плана таковы:
- Ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность;
- Освобождение всех пленных и жителей Украины, вывезенных на российскую территорию;
- Восстановление территориальной целостности Украины;
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- Восстановление справедливости;
- Противодействие экоциду;
- Недопущение эскалации;
- Фиксация окончания войны.
Многие развивающиеся страны ранее заявляли, что готовы обсуждать общие принципы, но не могут поддержать план Зеленского, отмечали журналисты WSJ.