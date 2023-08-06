В Саудовской Аравии прошли переговоры без участия России о мирном урегулировании войны в Украине

В дальнейшем Эр-Рияд «хочет быть в компании Индии или Бразилии, поскольку развивающиеся державы могут рассчитывать на влияние на мировой арене, только объединив усилия», - сказал Йост Хильтерманн, директор ближневосточной программы Международной кризисной группы.

«Смогут ли они договориться по всем вопросам, например, по войне на Украине, - большой вопрос,» - добавил он.

Три этапа

Ранее Ермак говорил, что Украина рассчитывает реализовать свою Формулу мира в три этапа.

На первом из них проходили встречи с послами, аккредитованными в Украине.

На втором - встречи советников по национальной безопасности в поиске оптимальных формулировок и механизмов имплементации плана (такая встреча, по словам Ермака, уже прошла в Копенгагене), а следующая как раз проходит в Саудовской Аравии.

На третьем этапе запланирован учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.

Как отметила в субботу Wall Street Journal, Украина настаивала на широкой поддержке своего плана на встрече в Копенгагене, но ключевые развивающиеся страны заявили, что этого не произойдет. Главным камнем преткновения стало требование Украины вывести все российские войска до начала мирных переговоров - некоторые страны рассматривают его как препятствие на пути к миру.