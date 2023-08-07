По данным Министерства финансов, с автоналога в казну государства поступит около 120 миллионов евро в год. По планам чиновников, налог должен мотивировать людей пользоваться не персональными автомобилями, вредными для окружающей среды, а ходить пешком. Rus.Postimees вместе с жителями Эстонии посчитал их автоналог и узнал об их отношении к работе своих депутатов.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Оплата автоналога: снимут последние трусы, мы и государство против, на это покупают танки
Иван Сыроид, автомеханик (Пярну)
- Введение автомобильного налога укрепит экологическую безопасность?
- Конечно. Давайте про экологию. Сколько у нас дней в году? Делим на поездки, получается 180 дней, я давно воспользовался вашим калькулятором в Postimees, и получилось около 50 центов в день. Фигня это, а не налог. Я думаю, что в сегодняшнее время это более чем оправдано. Эстония - одна из немногих стран в Евросоюзе, которая не вводила налог на машины. А это нормально для европейской страны? Мы Европа? Тогда подтягиваемся под уровень Дании, Норвегии, Италии.
- Как такой законопроект влияет на домохозяйства Эстонии?
- Эмоционально - плохо. Сложно планировать жизнь, если инфляция двадцать процентов. Большинство людей живут с кредитами. Но не надо впадать в панику, если ты должен. Надо искать работу, решать проблему. Что такое налог? Это твоя страна, твоя экономика, твоя безопасность! Не надо жить эмоциями, война через мост. Ясно? Нет? Надо жить в реальности, а не в фантазиях. Важнее безопасность, на это покупают танки.
Хельге Суур, домохозяйка (Нарва)
- Введение автомобильного налога укрепит экологическую безопасность?
- Это никак не улучшит ситуацию с экологией и не избавит страну от старых автомобилей. Невозможно обирать людей и рассчитывать на то, что они будут покупать гибридные автомобили за космические цены. Если честно, то мне кажется, что любой налог - это зло. У моего сына четверо детей, и за счет моих внучек правительство просто пытается забить дырку в бюджете. Я считаю, что за счет обычных людей государство решает свои проблемы.
- Вы знаете, сколько нужно платить за ваш автомобиль?
- Да, мы с сыном посчитали. У него минивэн начала двухтысячных, получилось около 200 в год. У него четыре дочки, и мне трудно представить, где в год надо найти 200 евро, когда каждое евро на счету.
- Такой законопроект ослабляет позицию партии реформистов?
- Да. Я голосовала за них. За сильную Эстонию. Теперь появились сомнения. Этот законопроект ослабил позицию партии власти и снизил доверие народа.
- Это непродуманное решение или осознанная стратегия?
- Мое мнение, что это непродуманное решение, и там работают некомпетентные люди. Они нагрели народ.
Леонид Лежнев, инженер (Нарва)
- Как на вас отразится введение автомобильного налога ?
- Не на мне. Автоналог почувствуют все. И люди богатые, и средние классы, и бедные. У меня машина 1998 года – значит, около 200 евро я должен выложить в год, пятнадцать в месяц, три килограмма мяса. Плюс налог на топливо, налог на дороги, и это без прохождения техосмотра. Вы купите сегодня новую гибридную? Нет? Вот в такой ситуации все находятся.
- Вы считаете это решение политически проигрышным?
- После коронавируса политические партии изменились сильно. Особенно партия центристов. Они стали глухи к нашим просьбам, к нашим проблемам. Если бы был Сависаар, такого безобразия не было бы. Разругались, вышвырнули Стальнухина. Я так думаю, что все политики потеряли доверие в наших глазах.
- Вам кажется, что такой закон свидетельствует о некомпетентности?
- Нет. Это продуманная политика. Они живут на другой планете, своими проблемами. И другая планета обеспечивает их машинами, топливом, зарплатами в семь тысяч евро. Я ничего не боюсь. Пусть они боятся.
Руслан Хамитов, предприниматель (Кехра)
- Введение автомобильного налога укрепит экологическую безопасность?
- Никакой экологии. Это удар по людям с ограниченными возможностями, по родителям многодетных семей, потому что машины у них большие, дешевые и старые. Эта категория мам никогда не сможет позволить новую машину. Не может позволить себе этого и мелкий бизнес.
- Ваш небольшой бизнес сильно пострадает?
- Конечно. У меня фургон тридцатилетней давности, и работает как часы. По остаточной стоимости его оценили в 700 евро. А если бы я ставил его на регистрацию, то платил бы около 2000 евро. Это как? О каком бизнесе может идти речь? Вокруг меня знакомые, предприниматели, ну все говорят одно и то же: автоналог – удар по простым людям. Когда такое вводят, на какую реакцию они рассчитывают? Они тратят деньги на танки.
Николай Колесников, технолог (Таллинн)
- Введение автомобильного налога укрепит экологическую безопасность?
- Никакой экологии здесь нет. Государство за счет других людей, за счет нас с вами решает свои государственные проблемы. И будет бить по пенсионерам, по многодетным семьям, по инвалидам. Почему? А мы терпим.
- Как отразится на вас введение автомобильного налога?
- У меня машина 2000 года, я посчитал, буду платить 180 евро в год. Для меня, для моей семьи – это сумма. Знаете, это пять килограммов мяса в месяц. Я не про еду, про наглость политиков. Так нельзя обращаться с народом. Они тратят миллионы на дорожное строительство. И что? В Нарве отремонтировали всего 80 километров. Это что? За тридцать лет независимости?
- Вы считаете это решение политически проигрышным?
- Причем тут политика? Давайте начнем с молока. С каждым кварталом оно дороже. Я молоко не покупаю, но на нем живут тысячи людей. Я в нищего не превращусь, но многие мои соседи будут отказывать себе в том, что они могли купить на 50 евро в неделю, а это то самое молоко каждый день. У меня машина современная, а у них старая. Значит, отказ не от 50 евро, а от 100 или больше. Удар по тем, кто не имеет достатка.
Игорь Кастырка, моряк (Кехра)
- Введение автомобильного налога укрепит экологическую безопасность?
- Экология? Об экологии министры не думают. У меня сын, живущий в Германии, считает каждый цент, и очень озабочен экологией. Скажем так, для меня 50 евро небольшие деньги. Но это я, и сын взрослый. Лучше поговорим о матерях, у которых дети малые. Их проблемы богатым не понятны. У тех, кто живет без детей, цена жизни сфокусирована на имуществе, а не человеке. Мы говорим о развитии души, о человеческом, а не о том, что государство нас не слышит.
- Государство вас не слышит? Вам кажется, что такой закон свидетельствует о некомпетентности?
- Мы выбираем умных депутатов. Мы не дураки. Не надо снижать их влияние в нашей жизни. Парламент формирует и правительство, и нашу жизнь. Если к кому и нужно задавать вопросы, то это к нам. Мы против.
- Ваше мнение отразится на введении автомобильного налога?
- Ну конечно. Каждый имеет право высказать свое понимание, и его услышат. Мне хотелось бы напомнить, что наш финансовый уровень жизни не соответствует Австрии или Норвегии. Да, я думаю, что 230 евро налога на автомобиль в год - слишком большая сумма, чтобы планировать семейный бюджет, но, с другой стороны, я планирую семью, а не автомобиль.
Райво Пихоабу, экспедитор (Валга)
- Вы считаете решение о введении автомобильного налога политически проигрышным?
- Я не разбираюсь в политике, но мне кажется, это сильно ослабило позицию партии власти реформистов и дало шанс для центристской партии. Мне кажется, что это непрофессиональный подход к решению проблемы. Надо отталкиваться от народного мнения, от человеческих эмоций, а не от своего желания.
- Как отразится на вас введение автомобильного налога?
- Ударит по всем. По женщинам, по мужчинам, по детям и по организациям, которые еле-еле концы с концами сводят. С нас снимут последние трусы, и этими налогами загонят в нищету. Против не только я, против все государство. Я спрашивал. А кто спрашивал тех, у кого такие машины, он цену поднимет на свои услуги, или нет? Всем плевать.
Валерия Саранчин, мендежер (Таллинн)
- Введение автомобильного налога укрепит экологическую безопасность?
- Это какая экология? Это значит, что у меня, у моих знакомых будет порядка 230 евро в год минус? И с каждым годом минус будет расти? Значит, удар по мне. Именно по тем людям, кто средний класс и многодетные, и тем, кто использует в бизнесе микроавтобусы, и так далее. Наше государство решает свои проблемы за счет людей, а не проблемы экологии.
Комментарий автора
По данным Министерства финансов, налог может учитывать как выбросы CO2 и возраст автомобиля, так и мощность двигателя и массу транспортного средства.
Окончательные принципы расчета налога будут уточнены Министерством финансов на основе полученной обратной связи, их планируют опубликовать осенью и принять закон до конца года.
Автомобильный налог вступает в силу с 1 июля 2024 года, и впервые его придется заплатить в августе 2024 года, за полгода. Налог будет привязан к автомобилю, и платить нужно будет за каждый автомобиль, находящийся в собственности или в лизинге.
Андрес Сутть (Партия реформ), член экономической комиссии Рийгикогу, уверен, что доходы от автоналога в 120 миллионов евро не являются серьезной статьей расходов. По его мнению, все деньги от автоналога идут в общий котел города.
«При расчете автоналога пришлось учитывать много разных факторов. Общая сумма налога составит от 5 до 10% от стоимости машины. Расчеты зависят от возраста, мощности и выбросов CO2», - заявил Андрес Сутть.