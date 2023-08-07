ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Оплата автоналога: снимут последние трусы, мы и государство против, на это покупают танки

- Как отразится на вас введение автомобильного налога?

- У меня машина 2000 года, я посчитал, буду платить 180 евро в год. Для меня, для моей семьи – это сумма. Знаете, это пять килограммов мяса в месяц. Я не про еду, про наглость политиков. Так нельзя обращаться с народом. Они тратят миллионы на дорожное строительство. И что? В Нарве отремонтировали всего 80 километров. Это что? За тридцать лет независимости?

- Вы считаете это решение политически проигрышным?

- Причем тут политика? Давайте начнем с молока. С каждым кварталом оно дороже. Я молоко не покупаю, но на нем живут тысячи людей. Я в нищего не превращусь, но многие мои соседи будут отказывать себе в том, что они могли купить на 50 евро в неделю, а это то самое молоко каждый день. У меня машина современная, а у них старая. Значит, отказ не от 50 евро, а от 100 или больше. Удар по тем, кто не имеет достатка.

Игорь Кастырка, моряк (Кехра)

Игорь Костырка. Фото: Денис Антонов

- Введение автомобильного налога укрепит экологическую безопасность?