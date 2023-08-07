В Пярнумаа в тяжелом ДТП погиб не имевший прав водитель

Сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги в 22.25. По словам звонившего, в деревне Лемси волости Кихну автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

К сожалению, 36-летний мужчина, находившийся за рулем Audi, получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте. Мужчина не имел водительских прав.

Оперативный дежурный Пярнуского отделения полиции Мати Теэ сообщил, что серьезная авария произошла на прямом участке дороги.

«В настоящее время известно, что 36-летний местный житель ехал на своем автомобиле из деревни в сторону порта, когда по неизвестной пока причине потерял управление. Автомобиль отклонился на полосу встречного движения, съехал с дороги и врезался в дерево», – рассказал полицейский.