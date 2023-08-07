Опрос: почти 80% жителей Эстонии считают важным повышение рождаемости

Рождаемость на уровне воспроизводства населения предполагает, что в стране рождается в среднем 2,06 ребенка на семью. В настоящее время среднее число рожденных в Эстонии детей составляет 1,8, т.е. с каждым поколением население Эстонии естественным образом уменьшается примерно на 10%.

Респондентам было предложено оценить возможную цель Эстонии по достижению к 2035 году уровня воспроизводства населения. Им было предложено оценить ее по шкале от одного до шести баллов, при этом 17% опрошенных назвали эту цель «очень неважной», «неважной» или «скорее неважной». 77% считают, что это «скорее важная», «важная» или «очень важная» цель. Шесть процентов не высказали своего мнения по этому вопросу.

Достижение подъема рождаемости считают важным сторонники всех парламентских партий. Однако наиболее важной она представляется сторонникам «Отечества» - 91%.

За ней следуют Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) - 85%, Центристская партия - 82%, «Ээсти 200» - 79% и Партия реформ - 77%. Меньше всего значения придают этой теме избиратели социал-демократов (59%).

Помимо уровня рождаемости, респондентам предлагалось оценить еще четыре цели. Снижение относительной бедности до 25% к 2035 году считают важным 89% респондентов. 77% общеобразовательных учреждений считают важным полностью перейти на преподавание на эстонском языке. Достижение бюджетного баланса к 2030 году считают важным 72%. А 63% считают важным к 2045 году полностью перейти на возобновляемые источники энергии для производства электричества и тепла.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 68% респондентов считают, что государство должно финансировать больше мер по стимулированию рождаемости, чем сейчас, а 24% - нет. По этому вопросу наблюдается большее расхождение между сторонниками парламентских партий.

86% сторонников EKRE, 85% сторонников партии «Отечество» и 76% сторонников Центристской партии считают, что меры по стимулированию рождаемости должны финансироваться в большем объеме, чем в настоящее время. Такого же мнения придерживаются 57% сторонников «Ээсти 200», 49% сторонников Партии реформ и 47% сторонников соцдемов.